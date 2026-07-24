BIST 30 güne düşüşle başladı! Piyasaların gözü Moody’s’in Türkiye kararında

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda haftanın son işlem gününe temkinli başlangıç yapıldı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 düşüşle 16.380 puandan işlem görürken, yatırımcıların odağında bugün açıklanması beklenen Moody's Türkiye değerlendirmesi bulunuyor.

VİOP'TA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,08 azalışla 16.391 puandan tamamladı.

Endeks kontratındaki düşüş akşam seansında da devam etti ve kontrat 16.380 puandan işlem gördü. Ağustos vadeli kontrat, bugün açılış seansında da önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 gerileyerek 16.380 puana indi.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ZAYIF

Küresel piyasalarda ise negatif görünüm öne çıkıyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorlarına yönelik riskleri artırması, yapay zeka temasının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesi yatırımcıların risk iştahını baskılıyor.

Dünya genelinde açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.

GÖZLER MOODY'S'İN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİNDE

Yurt içinde günün en önemli başlıklarından biri uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi olacak. Kuruluşun Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin verebileceği mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ayrıca yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile sektörel enflasyon beklentileri takip edilecek.

BORSADA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt dışında başta PMI verileri olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.300 ve 16.200 puanın destek, 16.500 ve 16.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.