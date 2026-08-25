Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimlerin dolaylı etkileri dünya genelinde ekonomileri zorlamaya devam ediyor. ABD ile İran arasında beklenen uzlaşının sağlanamaması ve tarafların söz konusu anlaşmazlıkları ekonomik yaptırım boyutuna taşıması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı "ekonomik dışlama" operasyonu başlatıldığını açıklarken İran'ı destekleyen ülkeler için de ikincil yaptırım riskine işaret ederek hiçbir ülkenin ABD yaptırımlarının kapsamı dışında olmayacağını vurguladı. Bessent, yaptırımların zamanlamasına yönelik net bir tarih vermedi.

Bu haber akışına karşın Avrupa borsaları, ABD-İran geriliminin ekonomik yaptırım boyutuna geçmesinin etkilerinin beklendiği kadar olmayacağına dair tahminlerle pozitif seyir içerisinde.

Öte yandan Almanya'da, 2. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 1 yükselerek beklentilerin üzerinde arttı. Bu veri, Almanya'nın Orta Doğu kaynaklı enerji şokunu beklentilerden daha iyi yönettiğini gösteriyor.

ABD ve İran arasındaki gerginlikten kaynaklanan tedarik sıkıntılarına karşın ülkede fabrika üretimi ve ihracat son aylarda artış gösterdi.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 656 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 10.865 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 26.218 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer kaybıyla 52.859 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 8.493 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 20.191 puanda bulunuyor.