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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle karışık seyrediyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor
AA

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2026 10:38

Merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2 gün süren toplantısının ardından Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Karar 3'e karşı 9 oyla alındı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana oy kullandı.

Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon baskısına ilişkin endişeleri artırırken, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 646,8 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 10.913 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 25.355 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 51.370 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 8.456 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 19.533 puanda bulunuyor.

İNGİLTERE'DE BOE'NİN FAİZ KARARI PİYASANIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Dün ABD tarafında Fed'in politika faizini sabit tutmasının ardından Avrupa'nın önemli merkez bankalarından olan İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin bu toplantıda politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken piyasa beklentileri yıl sonuna kadar bankanın bir faiz artırımına gideceğine işaret ediyor.

Faiz kararının yanı sıra politika metninin odakta olacağı toplantıda, önceki toplantıda 25 baz puan artış yönünde oy kullanan iki üyenin kararlarında bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek.

Analistler, günün geri kalanında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri ile BoE'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İNGİLTERE #ABD MERKEZ BANKASI #AVRUPA BORSALARI #BORSA

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