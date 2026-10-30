Asya borsalarında teknoloji baskısı! Nikkei ve Kospi sert düştü

Asya borsalarında, teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşler ve küresel piyasalardaki faiz beklentileri etkili oluyor. Yapay zekâ yatırımlarının kârlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretleri ve ABD'den gelen makroekonomik verilerin Fed'in faiz artırabileceği ihtimalini güçlendirmesi, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı.

Bölge piyasalarında Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutması öne çıkarken, endeksler günü ve işlem saatlerini karışık bir görünümle sürdürüyor.

ASYA BORSALARINDA KAYIPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bölge borsalarında Güney Kore ve Japonya'daki düşüşler öne çıktı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,48 gerileyerek 5.730 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 2,06 düşüşle 63.326 puandan kapandı.

Diğer Asya piyasalarında ise farklı yönlerde hareketler görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,50 düşüşle 3.596 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,40 yükselişle 23.279 puana çıktı. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,64 artışla 74.620 puanda işlem gördü.

BOJ FAİZİ YÜZDE 1,25'TE SABİT TUTTU

Japonya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece faiz oranı, 1995'ten bu yana görülen en yüksek seviyesini korudu. Karar, 8'e karşı 1 oyla alındı. BoJ üyesi Hajime Takata, faiz artırımı yönünde oy kullandı.

Banka, 2013'te yüzde 2 enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu bildirdi. Bununla birlikte Japonya'da ekim ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentileri aştı. Enflasyon verisi, BoJ'un ilerleyen dönemde faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

BoJ açıklamasında, küresel ölçekte yapay zekâya yönelik talepteki güçlü artışın desteğiyle Japonya'nın ihracatında sınırlı yükseliş yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şirket karları yüksek seviyelerde seyretmekte olup iş dünyasının genel görünümü de daha olumlu düzeydedir. Bu koşullar altında inşaat maliyetlerindeki artıştan etkilenmesine rağmen sabit sermaye yatırımları ılımlı artış eğilimindedir." ifadelerine yer verildi.

BYD HİSSELERİNDE GERİLEME

Teknoloji ve şirket bilançolarına ilişkin gelişmeler Asya piyasalarında yakından izlenirken, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin hisselerinde de düşüş görüldü. BYD hisseleri, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının etkisiyle yüzde 2,4 değer kaybetti.