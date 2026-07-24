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Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri artırması, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesiyle negatif seyrediyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor
AA

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2026 10:06

Orta Doğu'da her geçen gün şiddetlenen askeri hamleler, piyasalarda yön tayin edici temel unsur olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak" düşündüğü iddia edilirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yeni saldırı başlatıldığını duyurdu.

Ayrıca, dünya enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma riskinin Kızıldeniz'e de sıçraması, petrol tedarikine ilişkin mevcut endişeleri artırdı. Petrol fiyatlarındaki belirgin yükselişler dünya genelinde enflasyon korkularını körüklemeye devam etti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri olumsuz etkilerken, mevcut sıkılıkta merkez bankalarının gelecek dönemde olası şahin adımlarına yönelik endişeleri artırdı.

TARİFE HABERLERİ ASYA PİYASALARINI SARSTI

Öte yandan, bir süredir geri planda yer alan tarifeler yeniden gündeme geldi. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanmaması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanmamasına yönelik yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Söz konusu gümrük vergisi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatına yasak getiren, karşılıklı ticaret anlaşmalarıyla bu yasağı taahhüt eden veya kısmi rejim uygulayan ticaret ortaklarına yüzde 10, böyle bir ithalat yasağı getirmeyen ticaret ortaklarına ise yüzde 12,5 olarak uygulanacak.

Arjantin, Bangladeş, Kamboçya, Kanada, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Malezya, Meksika, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad ve Tobago ile Birleşik Krallık yüzde 10 gümrük vergisine tabi olacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Tayvan menşeli ürünler için "en çok kayrılan ülke vergi oranı" dikkate alınarak toplam vergi yükü yüzde 10, Japonya, Güney Kore ve İsviçre ürünleri için ise yüzde 12,5 olacak.

Söz konusu haber akışı bölgede ihracat yapan büyük firmalara ilişkin beklentileri etkilerken, Asya genelinde risk algısının artmasına neden oldu.

JAPONYA'DA ENFLASYON HAZİRAN AYINDA HIZLANDI

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da açıklanan enflasyon verileri hızlanmaya işaret etti.

Ülkede haziranda yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile beklentilere paralel gerçekleşse de önceki aya göre yükseliş gösterdi. Ayrıca, yüksek petrol fiyatlarının ekonominin geneline de yansımaya başlamasıyla ülkede çekirdek enflasyon haziran ayında yüzde 1,6 olarak gerçekleşti ve mayıs verisine göre hızlandı.

Ülkede bugün açıklanan diğer verilere göre, imalat sanayi PMI 54,7, hizmet sektörü PMI 51,9 ve bileşik PMI 53,1 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri önceki aya göre gerilerken, bileşik PMI yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yıl sonuna kadar bir faiz artışı yapacağı piyasalarda tam fiyatlanmaya başlandı.

Öte yandan, Orta Doğu riskleri ve yarı iletken sektörüne yönelik kar ve gelir beklentilerindeki soru işaretleriyle bölge piyasalarında genele yayılan bir satış baskısı görülüyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,7 düşüşle 6.690 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 değer kaybıyla 64.572 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 azalışla 3.815 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 kayıpla 24.843 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 75.793 puandan işlem görüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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