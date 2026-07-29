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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, çip üreten şirketlerin hisselerindeki satışların derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor
AA

Oluşturma Tarihi 29 Temmuz 2026 10:12

Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırdı. ABD'li bir yetkili, İran tarafından Ürdün'deki ABD üssüne fırlatılan 4 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

Diğer taraftan ABD'nin yapay zeka gelişimini korumak amacıyla yeni Çin yapımı insansı robotları yasakladığına dair haberler ticari gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeleri öne çıkarıyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra şirket bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor. Dünya genelinde önde gelen teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançoların yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

SK HYNİX BİLANÇOSU REKORA KARŞIN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Bölgede açıklanan bilançolarda SK Hynix, yapay zeka bellek çiplerine yönelik artan talep ve güçlenen bellek fiyatlarının etkisiyle bugün ikinci çeyrek rekor faaliyet karı açıkladı.

Dünyanın ikinci büyük bellek çip üreticisi, bir önceki yıla kıyasla altı kattan fazla artışla 60,54 trilyon won (41,6 milyar dolar) faaliyet karı açıkladı. Şirketin geliri yüzde 257 artışla 79,32 trilyon wona ulaştı. Ancak yatırımcıların yüksek beklentilerinin karşılanamamasına ve yapay zeka harcamalarına ilişkin geniş çaplı endişelerle şirketin hisseleri yüzde 9,4 düştü.

Güney Kore merkezli şirket bu yıl sermaye harcamaları için en az 31 milyar dolar ayırdığını açıklarken yapay zeka altyapısına yönelik aşırı yatırım endişelerinin arttığı bir döneme denk gelmesi de yatırımcıların şirkete yönelik endişelerini artırdı

SK Hynix, yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek çiplerine yönelik taleple birlikte yapay zeka trendinin en büyük kazananlarından biri haline gelmişti.

GÜNEY KORE, YERLİ SAVAŞ UÇAĞI PROJESİNDE SONA GELDİ

Öte yandan, Güney Kore, ülkenin yaşlanan savaş uçağı filosunun yerini alacak ilk yerli KF-21 savaş uçağının geliştirme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

8,8 trilyon won (6,04 milyar dolar) tutarındaki proje, hava kuvvetlerinin yaşlanan ABD yapımı F-4 ve F-5 jetlerinin yerini almak üzere 2015 yılında başlatılmıştı.

İlk KF-21 prototipi 2021 yılında tanıtılmış ve savaş uçağı, bu yıl mayıs ayında son muharebe uygunluk incelemesini geçmişti.

Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), ilk gelişmiş savaş uçağını eylül ayında hava kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyor. DAPA, ilk 40 adet KF-21 savaş uçağını 2028 yılına kadar hava kuvvetlerine teslim etmeyi hedefliyor.

DAPA, 2032 yılına kadar gelişmiş yeteneklere sahip 80 uçak daha üretmeyi ve toplamda 120 uçağı hava kuvvetlerine konuşlandırmayı planlıyor.

JAPONYA'DAKİ 7,1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM İMALAT SANAYİSİNİ ETKİLEDİ

Japonya tarafında ise Kumamoto eyaletinde dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açtı.

Eyalette 36 binden fazla ev elektriksiz kalırken, deprem, bölgedeki imalat sektörünü de sekteye uğrattı.

Toyota, tedarikçiler ve lojistik üzerindeki etkisini değerlendirirken, Japonya'nın güneyindeki üç fabrikasında cuma gününe kadar faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Honda Motors ise depremden zarar gören fabrika bölümlerinin onarımı için Kumamoto'daki motosiklet fabrikasının cuma gününe kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6 düşüşle 5.663,2 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 61.724 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.821 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 25.690 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 77.570 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GÜNEY KORE #ORTA DOĞU #ABD MERKEZ BANKASI #ABD #FED

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