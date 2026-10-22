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ABD tarifelerine karşı dev paket! Kanada 8,7 milyar dolarlık yeni yatırım planını açıkladı

ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle artan ekonomik belirsizliğe karşı harekete geçen Kanada ve Ontario yönetimleri, stratejik sektörleri korumak ve çalışanları desteklemek amacıyla milyarlarca dolarlık yatırım ve yeni önlemler açıkladı. Pakette çelik sektörüne 5,22 milyar dolar, otomotive ise 2,5 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

ABD tarifelerine karşı dev paket! Kanada 8,7 milyar dolarlık yeni yatırım planını açıkladı
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Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2026 10:27

Kanada Başbakanı Mark Carney ile Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD tarifelerinin ekonomik etkilerini azaltmak ve Kanada'nın üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla toplam 8,7 milyar dolarlık yatırım ve yeni önlemleri duyurdu. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre plan; çelik ve otomotiv sektörlerini korumayı, kritik mineral üretimini hızlandırmayı, yeni ihracat pazarları oluşturmayı ve tarifelerden etkilenen çalışanlarla işletmelere destek sağlamayı hedefliyor.

ÇELİK SEKTÖRÜNE 5,22 MİLYAR DOLARLIK FON

Beş yıllık Ortak Çelik Eylem Fonu kapsamında Kanada hükümeti 3,55 milyar dolar, Ontario yönetimi ise 1,67 milyar dolar kaynak sağlayacak. Toplam 5,22 milyar dolarlık fonun, üretimin çeşitlendirilmesi ve savunma, ileri imalat ile enerji sektörlerine yönelik kapasitenin artırılması için kullanılması planlanıyor.

Fon kapsamında ayrıca Kanada çeliği için yeni dış pazarların geliştirilmesi hedefleniyor. Kamu alımlarında Kanada ve Ontario çeliğine öncelik verilmesi, ucuz ve sübvansiyonlu yabancı çelik ithalatına karşı denetimlerin güçlendirilmesi de planlanan önlemler arasında yer alıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE 2,5 MİLYAR DOLAR

Otomotiv sektörüne iki yıl içinde 2,5 milyar dolarlık ek yatırım yapılması öngörülüyor. Bu kaynağın 1,5 milyar dolarını Kanada hükümeti, 1 milyar dolarını ise Ontario yönetimi sağlayacak.

Yatırımların, üretim hatlarının modernleştirilmesi ve elektrikli araç üretiminin geliştirilmesi amacıyla kullanılması bekleniyor. Planla, ABD tarifelerinin baskı oluşturduğu otomotiv sektörünün üretim kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor.

KRİTİK MİNERAL ÜRETİMİ ARTIRILACAK

Kanada ve Ontario yönetimleri, eyaletteki kritik mineral yataklarının geliştirilmesi için de yatırım yapacak. Açıklamaya göre Kanada hükümeti, Ontario'nun üç yıl içinde yapacağı 1 milyar dolara kadar yatırım tutarına eşdeğer katkı sağlayacak.

Paket kapsamında kritik mineral üretiminin hızlandırılması ve Kanada'nın ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Kanada yönetimi, ABD tarifeleri ve küresel ekonomik belirsizlikler karşısında ülkenin ekonomik bağımsızlığını ve dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar atmayı hedefliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KANADA #ABD

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