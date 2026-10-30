CANLI BORSA
Anasayfa Altın Gram altın bugün ne kadar? Altın neden düşüyor? 30 Ekim gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın bugün ne kadar? Altın neden düşüyor? 30 Ekim gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları, ABD'den gelen güçlü büyüme verileri ve Fed'in faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 401 liraya gerilerken, ons altın 3 bin 990 dolar seviyesine indi.

Gram altın bugün ne kadar? Altın neden düşüyor? 30 Ekim gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2026 09:42

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2026 09:43

Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 6 bin 401 liradan işlem görüyor. Altın piyasasında küresel gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Dün günü önceki kapanışına göre yüzde 1,06 düşüşle 6 bin 449 liradan tamamlayan gram altın, bugün de satıcılı seyrini sürdürdü. Gram altın, önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,75 değer kaybetti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 546 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 986 liradan satılıyor.

ABD VERİLERİ ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, altın piyasasının yönü üzerinde etkili oldu. Verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışında tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Her iki artış da beklentilerle paralel gerçekleşti.

Verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırımına gidebileceği ihtimalinin güçlenmesi, altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın, şu sıralarda yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 990 dolar seviyesinde bulunuyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ BELİRSİZLİK DE ETKİLİ

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine ilişkin belirsizlikler de risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD'li teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller, yapay zekâ yatırımlarının kârlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. Bu gelişmeler küresel piyasalarda satış baskısının güçlenmesine yol açtı.

GÖZLER YENİ EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'nın büyüme verileri, Avro Bölgesi işsizlik oranı ve Almanya enflasyonu piyasaların gündeminde olacak.

#GRAM ALTIN #CUMHURİYET ALTINI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 29 Ekim 2026 12:10
ECB’nin faiz politikası mercek altında: Aralık ayında artış beklentisi ECB'nin faiz politikası mercek altında: Aralık ayında artış beklentisi 29 Ekim 2026 11:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 29 Ekim 2026 10:20
ABD’de seçim sonrası bütçe krizi riski: Fitch’ten dikkat çeken uyarı ABD'de seçim sonrası bütçe krizi riski: Fitch'ten dikkat çeken uyarı 29 Ekim 2026 09:55
Brent petrolün varili 110,22 dolar Brent petrolün varili 110,22 dolar 29 Ekim 2026 09:49
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 29 Ekim 2026 09:46
AB’den enerji krizi uyarısı AB'den enerji krizi uyarısı 28 Ekim 2026 15:51
New York borsası Fed faiz kararı sonrası yükseldi New York borsası Fed faiz kararı sonrası yükseldi 29 Ekim 2026 09:29
Fed’in faiz kararı gümüşü baskılıyor: Gözler PCE verilerinde Fed'in faiz kararı gümüşü baskılıyor: Gözler PCE verilerinde 29 Ekim 2026 07:10
Fed sonrası altın fiyatlarında düşüş! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Fed sonrası altın fiyatlarında düşüş! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 29 Ekim 2026 07:02
ABD’de mal ticareti açığı eylülde arttı ABD'de mal ticareti açığı eylülde arttı 28 Ekim 2026 16:12
Deutsche Bank net karını açıkladı Deutsche Bank net karını açıkladı 28 Ekim 2026 14:29
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.018,7600 Değişim 107,68 Son veri saati:
Düşük 10998,45 Yüksek 11106,13
Açılış
11.022,6500 Değişim 107,68 Son veri saati:
Düşük 10998,45 Yüksek 11106,13
Açılış
49,9524 Değişim 0,0701 Son veri saati:
Düşük 49,889 Yüksek 49,9591
Açılış
55,9154 Değişim 0,2534 Son veri saati:
Düşük 55,804 Yüksek 56,0574
Açılış
6.400,1100 Değişim 74,948
Düşük 6390,77 Yüksek 6465,718
Açılış
81,5429 Değişim 2,5194 Son veri saati:
Düşük 81,4466 Yüksek 83,966
Açılış
BİST En Aktif Hisseler