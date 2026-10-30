Gram altın bugün ne kadar? Altın neden düşüyor? 30 Ekim gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 6 bin 401 liradan işlem görüyor. Altın piyasasında küresel gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Dün günü önceki kapanışına göre yüzde 1,06 düşüşle 6 bin 449 liradan tamamlayan gram altın, bugün de satıcılı seyrini sürdürdü. Gram altın, önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,75 değer kaybetti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 546 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 986 liradan satılıyor.

ABD VERİLERİ ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, altın piyasasının yönü üzerinde etkili oldu. Verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışında tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Her iki artış da beklentilerle paralel gerçekleşti.

Verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırımına gidebileceği ihtimalinin güçlenmesi, altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın, şu sıralarda yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 990 dolar seviyesinde bulunuyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ BELİRSİZLİK DE ETKİLİ

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine ilişkin belirsizlikler de risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD'li teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller, yapay zekâ yatırımlarının kârlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. Bu gelişmeler küresel piyasalarda satış baskısının güçlenmesine yol açtı.

GÖZLER YENİ EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'nın büyüme verileri, Avro Bölgesi işsizlik oranı ve Almanya enflasyonu piyasaların gündeminde olacak.