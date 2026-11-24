Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 3,32 yükselişle 5 bin 908 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5 bin 898 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 214 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 488 liradan satılıyor.

Altının dün yüzde 2 artışla 3 bin 635 dolara yükselen ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,50 azalışla 3 bin 617 dolarda seyrediyor.

Analistler, yapay zeka kaynaklı hisse senedi satış dalgasının, bazı yatırımcıları zararlarını karşılamak ve nakit yaratmak için altın satmaya zorladığını belirterek, hisse senedi piyasalarının toparlanmasıyla birlikte altın üzerindeki satış baskısının azaldığını söyledi.

Yapay zeka altyapı yatırımları aynı zamanda ABD ekonomisindeki büyümenin başlıca itici güçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha güçlü bir ekonomi ise çoğu zaman daha güçlü bir dolar anlamına geliyor.

Söz konusu gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif parasal sıkılaştırma yapabileceğine yönelik öngörüleri artırıyor.

Bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Japonya'da imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.