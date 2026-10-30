Altının kilogram fiyatında düşüş: Gün sonunda bu seviyeye geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,1 düşerek 6 milyon 350 bin lira oldu. Gün içinde en düşük 6 milyon 350 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 477 bin lirayı gören altının kilogram fiyatı, önceki işlem gününü 6 milyon 423 bin 11 liradan tamamlamıştı.

ALTIN İŞLEMLERİNDE 7,27 MİLYAR LİRALIK HACİM

KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 7 milyar 272 milyon 586 bin 140,62 lira olarak gerçekleşti. Gün boyunca gerçekleştirilen altın işlemlerinin miktarı ise 1.141 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 539 milyon 395 bin 721,32 lira olarak kayıtlara geçti.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Zirve Değerli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.423.011,00 3.983,35 En Düşük 6.350.000,00 3.936,00 En Yüksek 6.477.000,00 4.000,75 Kapanış 6.350.000,00 3.962,00 Ağırlıklı Ortalama 6.396.208,07 3.986,28 Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.272.586.140,62 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.141,00 Toplam İşlem Adedi 97