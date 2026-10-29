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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ekim'de sona eren haftada 194 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü
AA AA

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2026 16:47

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2026 16:50

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 24 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 194 bine düştü.

Temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvuru sayısına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 198 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi, 194 binden 195 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1250 kişi azalarak 196 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 17 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin azalışla 1 milyon 701 bine indi.

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