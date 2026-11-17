Altın piyasasında sert düşüşün ardından tepki alımları öne çıkıyor. 17 Kasım Salı günü uluslararası piyasalarda ons altın, önceki işlem gününde Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

ALTINDA TOPARLANMA ÇABASI

Uluslararası piyasalarda ons altın, pazartesi günü yaşanan sert satışların ardından 3.850 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bir önceki işlem gününde 3.830,74 dolara kadar gerileyen ons altın, salı günü 3.886,76 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyeden gelen geri çekilmeyle saat 13.42 itibarıyla 3.858,81 dolara geriledi.

Altındaki toparlanmayı destekleyen gelişmeler arasında ABD dolarında ve tahvil faizlerinde görülen sınırlı gevşeme bulunuyor. Buna karşılık piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, değerli metal üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmasını engelliyor. Piyasa fiyatlamalarında aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 96 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde gram altın da ons altındaki toparlanmaya eşlik ediyor. Önceki kapanışı 6.239,68 TL olan gram altın, gün içerisinde 6.300,77 TL'ye kadar yükseldi. Günün en düşük seviyesi 6.230,92 TL olarak kaydedildi. Gram altın saat 13.42 itibarıyla 6.255,46 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik, şimdilik güçlü bir yükseliş trendinden ziyade son günlerdeki kayıpların ardından gelen toparlanma çabası olarak değerlendiriliyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde çeyrek altın 10.227,67 TL, yarım altın 20.455,34 TL seviyesinde işlem görüyor. Ziynet altın 40.785,57 TL'ye yükselirken Cumhuriyet altını 42.484 TL seviyesinde bulunuyor.

Ata altın 42.750,12 TL, gremse altın 103.397,11 TL, iki buçuk altın 102.701,47 TL seviyesinden işlem görüyor.

17 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 3.858,81 dolar

Gram altın: 6.255,46 TL

Çeyrek altın: 10.227,67 TL

Yarım altın: 20.455,34 TL

Ziynet altın: 40.785,57 TL

Cumhuriyet altını: 42.484,00 TL

Ata altın: 42.750,12 TL

İki buçuk altın: 102.701,47 TL

Gremse altın: 103.397,11 TL

Beşli altın: 208.691,41 TL

22 ayar bilezik: 5.767,47 TL

18 ayar bilezik: 4.616,51 TL

14 ayar bilezik: 3.604,67 TL

Has altın: 6.224,18 TL

Kilo altın: 123.453,00 TL