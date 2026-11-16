Rusya’nın enerji ve ham madde dışı ihracatı yüzde 7 arttı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, Moskova'da düzenlenen "Rusya'da Üretildi" adlı forumda konuştu.

Rus sanayicilerin ve tarım üreticilerinin çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Çekuşov, "Enerji ve ham madde dışı ihracatımız 123,5 milyar dolara ulaştı. Bu geçen yıla göre yüzde 7 artış anlamına geliyor." dedi.

İhracattaki artışın sürdürülmesinin önemine işaret eden Çekuşov, gelecek yıl ulusal proje kapsamında ihracatın desteklenmesi için 80,5 milyar ruble kaynak ayrıldığını bildirdi.

Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 163,6 milyar dolara ulaşmıştı.

Ülkenin söz konusu ihracatında metalürji, makine ve ekipman, kimya sanayisi ve gübre önemli yer tutarken Rus hükümeti, enerji dışı ürünlerin ihracatını artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.