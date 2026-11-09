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Altında yükseliş gün boyu sürdü! İşte 9 Kasım gram ve çeyrek altında yeni fiyatlar

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimini koruyor. Ons altın 4.124 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 6.654 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 10.880 TL, Cumhuriyet altını ise 44.785 TL seviyesine ulaştı.

Altında yükseliş gün boyu sürdü! İşte 9 Kasım gram ve çeyrek altında yeni fiyatlar

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 17:06

Altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik günün ikinci yarısında da devam ediyor. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.03 itibarıyla ons altın 4.124,63 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük yüzde 1,44 değer kazanan ons altındaki yükseliş 58,69 dolar olarak gerçekleşti.

Yurt içinde gram altın da yükselişini sürdürüyor. Sabah saatlerinde 6.651 TL seviyesinde bulunan gram altın, günün ikinci yarısında 6.654,93 TL'ye çıktı. Gram altındaki günlük değer kazancı yüzde 1,50'ye ulaşırken fiyat artışı 98,53 TL oldu.

ONS VE GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Spot piyasada ons altın gün içerisinde 4.134,15 dolara kadar yükselirken 4.054,40 dolara kadar geriledi. Ons altın, saat 17.03 itibarıyla 4.124,63 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise gün içerisinde 6.669,59 TL seviyesini gördü. Günün en düşük seviyesi 6.539,05 TL olarak kaydedilirken gram altın 6.654,93 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın fiyatlarında da yükseliş dikkat çekiyor. Çeyrek altın 10.880,81 TL, yarım altın 21.761,61 TL, ziynet altın ise 43.390,12 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını 44.785 TL'ye yükselirken Ata altın 45.019,56 TL seviyesinden işlem görüyor. Gremse altın 108.886,06 TL, beşli altın ise 219.770,03 TL seviyesinde bulunuyor.

9 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Ons altın: 4.124,63 dolar

  • Gram altın: 6.654,93 TL

  • Çeyrek altın: 10.880,81 TL

  • Yarım altın: 21.761,61 TL

  • Ziynet altın: 43.390,12 TL

  • Cumhuriyet altını: 44.785,00 TL

  • Ata altın: 45.019,56 TL

  • İki buçuk altın: 108.153,50 TL

  • Gremse altın: 108.886,06 TL

  • Beşli altın: 219.770,03 TL

  • Kilo altın: 131.956,00 TL

  • 22 ayar bilezik: 6.073,64 TL

  • 18 ayar bilezik: 4.861,58 TL

  • 14 ayar bilezik: 3.796,03 TL

  • Has altın: 6.621,65 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #CUMHURİYET ALTINI

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