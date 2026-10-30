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Altında gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 değer kaybederek 10.938,08 puana geriledi. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 3 bin 990 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 artışla 117,3 dolardan işlem görüyor.

Altında gün ortası
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2026 13:22

Çarşamba gününü 11.165,44 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 65,55 puan ve yüzde 0,59 azalışla 11.099,89 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 227,3 puan ve yüzde 2,04 azalışla 10.938,08 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.930,02, en yüksek 11.106,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,28, sanayi endeksi yüzde 2,54, hizmetler endeksi yüzde 1,66 ve mali endeks yüzde 1,61 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken 87'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 990 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,25, bileşik getirisi yüzde 39,53 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 157,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,9480 liradan, avro 55,9820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 3 bin 990 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 artışla 117,3 dolardan işlem görüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL #BIST 100 #ALTIN #ALTIN FİYATLARI

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