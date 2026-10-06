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Kriptoda merkez bankası zorunluluğu yürürlükte

Rusya Merkez Bankası’nın kripto para borsaları ve dijital saklama kuruluşları için hazırladığı yeni kabul ve denetim kuralları 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi.

Kriptoda merkez bankası zorunluluğu yürürlükte

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2026 16:20

Yeni düzenleme doğrultusunda, ülkede yasal olarak hizmet sunmak isteyen tüm kripto platformlarının Merkez Bankası nezdinde oluşturulan resmi sicile kaydolması zorunlu hale getirildi.

Hazırlanan yeni mevzuat yalnızca kripto para borsalarını değil, aynı zamanda dijital varlık saklama hizmeti sunan kuruluşları ve dijital finansal hakların ihraç edildiği bilgi sistemlerinin operatörlerini de kapsıyor.

Rusya Merkez Bankası; başvuru süreçlerinde talep edilecek evrakları, onay prosedürlerini ve şirket yönetiminde aranacak kriterleri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre başvuruda bulunan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile kritik üst düzey yöneticileri için strictly mesleki yeterlilik ve uygunluk şartları taranacak. Şartları karşılayan ve sicile kabul edilen şirketlerin bilgileri Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Piyasada halen aktif olarak faaliyet gösteren kripto şirketleri için daha pratik bir başvuru kanalı tanımlandı.

Ancak yetkililer, mevcut bir kripto platformu olmanın otomatik olarak kayıt hakkı kazandırmadığının altını çiziyor.

Halihazırda hizmet veren kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm yapıların gerekli belgeleri sunarak Merkez Bankası'nın değerlendirme süzgecinden geçmesi gerekiyor.

Düzenlemenin 5 Ekim itibarıyla devreye girmesi, ülkede tüm bireysel yatırımcıların sınırsız bir şekilde Bitcoin, Ethereum veya diğer kripto varlıkları alıp satabileceği anlamına gelmiyor.

Merkez Bankası, borsaların sicile kabulü ile bireysel yatırımcıların erişebileceği varlık türlerini ve işlem koşullarını iki ayrı düzenleme alanı olarak değerlendiriyor.

Bu nedenle 5 Ekim tarihi, ülkede tam anlamıyla serbest bir kripto piyasasının açılışını değil; sıkı bir başvuru, lisanslama ve devlet denetim sürecinin başlangıcını temsil ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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