Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 280 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 6 bin 242 liradan tamamladı. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 6 bin 280 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 410 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 530 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,60 artışla 3 bin 880 dolarda seyrediyor.

GÜÇLÜ DOLAR BELİRLEYİCİ OLDU

ABD Merkez Bankasının politikalarına ilişkin belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'dan petrol ihracatının toparlanmasıyla artan arz fazlası beklentileri, bölgedeki petrol tankerlerine yönelik saldırı endişelerini gölgede bıraktı. Bu gelişmeyle petrol fiyatları geriledi. Gerileyen petrol fiyatları küresel piyasalardaki enflasyonist endişelerin azalmasını sağladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yatay seyirle yüzde 5,14'te seyrederken doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde bulunması altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de eylül ayı ILO işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde kasım ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.