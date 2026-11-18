Küresel piyasalar, ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve gelecek döneme ilişkin iyimser öngörülerinin desteğiyle toparlanma eğilimine girdi. Nvidia'nın üç aylık gelirinin 115,8 milyar dolara ulaşması teknoloji hisselerinde olumlu karşılanırken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanaklarına çevrildi.

Son dönemde kurumsal ve finansal gelişmelerle gündemden düşmeyen Nvidia, merakla beklenen bilançosunu dün piyasa kapanışının ardından açıkladı.

Şirketin geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara ulaştı. Böylece Nvidia, 108,85 milyar dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artış gösterdi. Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde etmişti.

Mali yılın üçüncü çeyreğinde şirketin veri merkezleri geliri de yıllık yüzde 110 artarak 107,6 milyar dolara yükseldi.

Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 130 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket, bu tahmininde Çin'den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine ilişkin herhangi bir beklentiye yer vermediğini vurguladı.

NVIDIA BİLANÇOSU TEKNOLOJİ HİSSELERİNE DESTEK VERDİ

Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları, son dönemde baskı altında kalan yarı iletken şirketlerinde toparlanma eğilimini destekledi. Asya piyasalarında da yapay zeka bağlantılı hisselerde alış ağırlıklı işlemler öne çıktı.

Ancak şirketin yönetim kadrosuna ilişkin belirsizlikler gündemdeki yerini koruyor. Görevinden istifa eden Jensen Huang'ın CEO olarak geri dönmeye açık olduğu yönündeki açıklamasının ardından Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, bu ihtimale kapıyı kapattı. Jones, şirketin eski üst yöneticisi Huang'ı yeniden CEO olarak göreve getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

Analistler, bundan sonraki süreçte Nvidia'da yaşanabilecek olası yönetici istifalarının yakından takip edileceğini belirtiyor. Şirketin gelecekteki performansının ve bilanço başarısının, yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceğine bağlı olarak değişebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında yaşanan soruna ilişkin haberler de teknoloji altyapısının güvenilirliğine yönelik endişeleri artırdı.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJLARI

ABD'de enflasyonist kaygılar devam ederken, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler faiz artışı yönünde şekilleniyor. Fed yetkililerinin açıklamaları da bu beklentileri destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ve sorunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla yakın zamanda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Musalem, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." ifadelerini kullandı.

New York Fed Başkanı John Williams da yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin yeniden artırılmasının muhtemel olduğunu ancak daha agresif bir politika izlenmesi gerektiği görüşüne katılmadığını ifade etti.

Analistler, ABD'de enflasyonist baskıların kalıcılığını koruduğunu ancak son dönemde gerileyen akaryakıt fiyatlarının gelecek ay enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini belirtiyor.

FED TUTANAKLARI PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Bugün yayımlanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, bankanın gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin sinyaller açısından yakından takip edilecek.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İran ordusunun ABD'nin Kuveyt'te bulunan askeri üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığına yönelik haber akışı, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Enerji arzına ilişkin riskler sürerken, arz genişlemesinin etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 92,7 dolardan işlem görüyor.

ALTIN 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler de piyasalarda yakından takip edildi.

ABD'de perakende satışlar ekim ayında aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. İthalat ve ihracat fiyat endeksleri de aynı dönemde aylık bazda yüzde 1,1'er yükseldi.

Buna karşılık ABD'de sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yatay seyretmesi beklentilerinin aksine yüzde 0,4 azaldı.

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gerileyerek yüzde 5,09 seviyesine indi. Söz konusu getiri cuma günü yüzde 5,18'e kadar yükselmişti.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor. Doların güçlü seyrini koruması ve Fed'in faiz artışlarıyla enflasyonu kontrol altına alacağına yönelik beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Altının ons fiyatı yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 785 dolara gerileyerek yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD BORSALARINDA DÜŞÜŞ SONRASI VADELİ İŞLEMLER YÜKSELDİ

ABD borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 1,03, Nasdaq endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Buna karşın ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni işlem gününe pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki satışlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretlerinin etkisiyle dün negatif bir seyir izledi. Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Çip talebinde daralma yaşanabileceğine ilişkin endişelerle Hollanda merkezli çip üretim teknolojileri şirketi ASML'nin hisseleri yüzde 5,3 geriledi.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla sızdırılmış belgenin, bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarını ve denetim zafiyetlerini ortaya koyduğu bildirildi. Haberlerin ardından bankanın hisseleri yüzde 6 değer kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ABD'de düzenlenen DealBook Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna'ya askeri ve mali destek, transatlantik savunma işbirliği ve Çin ile ilişkilerin güvenlik boyutunu ele aldı.

Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara, sahadaki son gelişmeler ve ülkesinin başta hava savunması olmak üzere acil ihtiyaçları hakkında bakanlara bilgi verdi. Bakanlar, Ukrayna'ya AB düzeyinde ve ikili düzeyde sağlanabilecek askeri yardım ve mali destek seçeneklerini değerlendirdi.

Avrupa borsalarında kapanışta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,34 yükseldi.

ASYA BORSALARINDA NVIDIA ETKİSİ

Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu Asya piyasalarında yarı iletken ve teknoloji şirketlerine yönelik alımları destekledi. Ancak ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş çip kısıtlamalarını sıkılaştırması bölgedeki risk iştahını sınırladı.

Analistler, yatırımcıların yapay zeka ve çip sektörüne ilişkin temkinli bakış açısını koruduğunu belirtiyor. Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarının, yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeleri tamamen ortadan kaldırmadığı değerlendiriliyor.

Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'nın ihracatı, güçlü küresel yatırımların yarı iletken talebini desteklemesiyle ekim ayında yıllık yüzde 20,5 artarak beklentileri aştı.

Japonya'nın ithalatı ise yüzde 21,6 yükselerek beklentilerin altında kaldı. Ülke, ekim ayında 476,5 milyar yen (yaklaşık 3 milyar dolar) dış ticaret açığı verdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 geriledi.

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 11.661,00 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL, dünü 50,4160 seviyesinden tamamlarken bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 50,4430 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, yurt içinde bugün önemli bir veri gündemi bulunmadığını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile İngiltere ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puan seviyeleri direnç, 11.500 ve 11.400 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, kasım ayı 13 haftalık MBA mortgage başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, ekim ayı inşaat izinleri

18.00 ABD, ekim ayı bekleyen konut satışları

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları