Asya borsaları, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçlarına rağmen şirketin gelecekteki yönetimine ilişkin belirsizlikler ve bölgesel tedarik zincirine yönelik endişeler nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcıların odağında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları bulunuyor.

Son dönemde ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki kurumsal ve finansal gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

NVIDIA'NIN GELİRİ YÜZDE 103 ARTTI

Nvidia'nın üç aylık geliri yıllık bazda yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara ulaştı. Böylece şirket, 108,85 milyar dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin mali yılın üçüncü çeyreğinde veri merkezleri geliri de yıllık yüzde 110 artışla 107,6 milyar dolara yükseldi.

Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 130 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket, bu tahmininde Çin'den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine ilişkin herhangi bir beklentiye yer vermediğini vurguladı.

ASYA BORSALARINDA YÖN ARAYIŞI

Nvidia'nın güçlü bilançosuna rağmen şirketin gelecekteki yönetimine ilişkin belirsizlikler ve bu durumun bölgesel tedarik zinciri üzerindeki olası etkileri Asya piyasalarında temkinli bir görünüm oluşturdu.

Bölgede açıklanan ekonomik verilerde ise Japonya'nın ihracatındaki artış öne çıktı. Güçlü küresel yatırımların yarı iletkenlere yönelik talebi desteklemesiyle Japonya'nın ihracatı ekim ayında yıllık yüzde 20,5 artarak beklentileri aştı.

Ülkenin ithalatı ise yüzde 21,6 artışla öngörülerin altında kaldı. Japonya, ekim ayında 476,5 milyar yen (yaklaşık 3 milyar dolar) dış ticaret açığı verdi.

GÜNEY KORE VE JAPONYA YÜKSELDİ, ÇİN VE HONG KONG GERİLEDİ

Asya borsalarında kapanışta farklı yönlü hareketler görüldü.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,99 yükselişle 5.067,44 puana, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,40 artışla 59.094 puana çıktı.

Diğer taraftan Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.581 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 23.256 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,6 gerileyerek 82.071 puan seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanaklarına çevrildi.

Tutanakların, Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin değerlendirmeleri ve gelecek dönemde atılabilecek adımlar konusunda vereceği mesajlar yakından takip edilecek.