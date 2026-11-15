CANLI BORSA
Anasayfa Altın Altın, Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyede

Altın, Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyede

ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin mesajlarıyla değerli metallerde satışlar güçlendi. Altının ons fiyatı, güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altın, Ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyede
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2026 11:18

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2026 12:59

Değerli metaller, dolardaki sınırlı gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesinin desteğiyle yükselişle başlamasına karşın ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin mesajlarıyla hafta içinde satışlar güçlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımını desteklemeye eğilimli olduğunu belirtti. Waller, çekirdek tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,3 veya üzerinde gerçekleşmesi halinde 50 baz puanlık artışın da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamaların ardından çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 olarak açıklanması, daha güçlü bir sıkılaşma ihtimalini gündemde tuttu. Yükselen faiz beklentileri, yatırımcıların altın tutmasının alternatif maliyetini artırdı.

Orta Doğu'da anlaşmaya ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatlarının perşembe günü yükselmesi de enflasyon endişelerini yeniden artırdı. Altının ons fiyatı, güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Haftanın son işlem gününde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ekimde aylık yüzde 0,4'lük beklentinin altında, yüzde 0,3 artması altına sınırlı destek sağladı. Bununla birlikte cuma günkü toparlanma, hafta içindeki kayıpların telafi edilmesine yetmedi.

#ORTA DOĞU #FED #ALTIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 13 Kasım 2026 10:00
Gümüş fiyatları sert düştü! 13 Kasım ons ve gram gümüş fiyatı Gümüş fiyatları sert düştü! 13 Kasım ons ve gram gümüş fiyatı 13 Kasım 2026 09:30
Piyasalar karışık seyrediyor Piyasalar karışık seyrediyor 13 Kasım 2026 09:10
Wall Street’te Nvidia depremi! Kayıp yüzde 14’ü buldu, yatırımcıların gözü Fed’de Wall Street'te Nvidia depremi! Kayıp yüzde 14'ü buldu, yatırımcıların gözü Fed'de 13 Kasım 2026 09:08
Washington’da bütçe alarmı! ABD, 2027 mali yılına 404 milyar dolarlık borçla başladı Washington'da bütçe alarmı! ABD, 2027 mali yılına 404 milyar dolarlık borçla başladı 13 Kasım 2026 09:04
Fed’den faiz için sıra dışı karar! 2027’de bir toplantı farklı olacak Fed'den faiz için sıra dışı karar! 2027'de bir toplantı farklı olacak 13 Kasım 2026 09:00
Kripto paraları güçlü dolar vurdu! Bitcoin 3 ayın dibinde, altcoinlerde yüzde 7 kayıp Kripto paraları güçlü dolar vurdu! Bitcoin 3 ayın dibinde, altcoinlerde yüzde 7 kayıp 13 Kasım 2026 08:51
Altında kritik gün! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın kaç TL olacak? Altında kritik gün! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın kaç TL olacak? 13 Kasım 2026 07:17
SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar SON DAKİKA! Trump'ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar 12 Kasım 2026 17:14
Bakır fiyatları 3 ayın dibinde: Alüminyumda 36 yılın rekoru Bakır fiyatları 3 ayın dibinde: Alüminyumda 36 yılın rekoru 12 Kasım 2026 16:40
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 12 Kasım 2026 16:30
Borsa İstanbul’da yükseliş hızlandı! BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazandı Borsa İstanbul'da yükseliş hızlandı! BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazandı 12 Kasım 2026 15:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.842,8200 Değişim 187,14 Son veri saati:
Düşük 11748,37 Yüksek 11935,51
Açılış
50,3716 Değişim 0,1370 Son veri saati:
Düşük 50,2423 Yüksek 50,3793
Açılış
55,5666 Değişim 0,2673 Son veri saati:
Düşük 55,5469 Yüksek 55,8142
Açılış
6.280,5360 Değişim 96,648 Son veri saati:
Düşük 6256,733 Yüksek 6353,381
Açılış
79,1815 Değişim 3,3853 Son veri saati:
Düşük 78,9233 Yüksek 82,3086
Açılış
BİST En Aktif Hisseler