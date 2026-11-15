Altın, Ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyede

Değerli metaller, dolardaki sınırlı gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesinin desteğiyle yükselişle başlamasına karşın ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin mesajlarıyla hafta içinde satışlar güçlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımını desteklemeye eğilimli olduğunu belirtti. Waller, çekirdek tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,3 veya üzerinde gerçekleşmesi halinde 50 baz puanlık artışın da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamaların ardından çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 olarak açıklanması, daha güçlü bir sıkılaşma ihtimalini gündemde tuttu. Yükselen faiz beklentileri, yatırımcıların altın tutmasının alternatif maliyetini artırdı.

Orta Doğu'da anlaşmaya ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatlarının perşembe günü yükselmesi de enflasyon endişelerini yeniden artırdı. Altının ons fiyatı, güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Haftanın son işlem gününde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ekimde aylık yüzde 0,4'lük beklentinin altında, yüzde 0,3 artması altına sınırlı destek sağladı. Bununla birlikte cuma günkü toparlanma, hafta içindeki kayıpların telafi edilmesine yetmedi.