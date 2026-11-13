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Gümüşte satış baskısı sürüyor! Analistlerden 45 dolar uyarısı

Gümüş fiyatlarında düşüş baskısı devam ederken piyasanın geleceğine ilişkin teknik değerlendirmeler de dikkat çekiyor. Analistler 45 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği konusunda uyardı

Gümüşte satış baskısı sürüyor! Analistlerden 45 dolar uyarısı

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2026 17:11

Gümüş piyasasında satış baskısı sürerken, reel faizlerdeki yükseliş değerli metalin fiyatı üzerinde etkili oluyor. Fiziki piyasada arz sıkışıklığı yaşanmasına rağmen, enflasyonun üzerinde getiri sunan devlet tahvillerinin yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesi gümüşe olan talebi sınırlayabiliyor.

45 DOLAR SEVİYESİ GÜNDEMDE

Piyasa değerlendirmelerinde, gümüşün son aylarda yükselişlerini korumakta zorlandığına dikkat çekiliyor. Fiyatlarda yaşanan toparlanmaların satışlarla karşılaşması, kısa vadeli görünümde temkinli beklentileri öne çıkarıyor.

Bu kapsamda ons gümüşte 45 dolar seviyesi olası bir sonraki psikolojik eşik olarak değerlendiriliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 55 dolar seviyesi önemli direnç noktası olarak gösteriliyor. Gümüşte yükseliş beklentisinin güç kazanması için bu seviyenin belirgin biçimde aşılması gerektiği ifade ediliyor.

REEL FAİZLER GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

Analistlere göre kısa vadede gümüşte yaşanabilecek yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi ihtimali bulunuyor. Uzun vadede ise değerli metalin yükseliş potansiyelini koruduğu ancak bunun için reel faizlerde düşüş görülmesinin önemli olduğu belirtiliyor.

ABD'nin İran politikasına ilişkin açıklamalar ve jeopolitik gelişmelerin de faiz beklentileri üzerinden değerli metal piyasalarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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