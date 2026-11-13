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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 321 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2026 17:08

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 245 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 330 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,91 düşüşle 6 milyon 321 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 379 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 442 milyon 655 bin 722,70 lira, işlem miktarı ise 350,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 603 milyon 71 bin 510,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.379.000,00 3.947,00
En Düşük 6.245.000,00 3.860,00
En Yüksek 6.330.500,00 4.010,00
Kapanış 6.321.000,00 3.947,00
Ağırlıklı Ortalama 6.393.943,52 3.912,15
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.603.071.510,81
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 705,00061
Toplam İşlem Adedi 105

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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