ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu

ABD'de üretici enflasyonuna ilişkin ekim ayı verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 6,5 yükseldi. Piyasa beklentileri aylık artışın yüzde 0,4, yıllık artışın ise yüzde 6,6 olması yönündeydi. Böylece üretici enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti.

YILLIK ÜFE KASIM 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

ÜFE, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,4 artış kaydetmişti. Yıllık üretici enflasyonu ise eylülde yüzde 6,3 seviyesindeydi. Ekim ayında yüzde 6,5'e yükselen yıllık ÜFE, Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını gerçekleştirdi.

Aylık bazda yüzde 0,3'lük artış, piyasanın yüzde 0,4'lük beklentisinin altında kaldı. Yıllık artış da yüzde 6,6'lık tahminin gerisinde gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ÜFE YÜZDE 5 OLDU

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek ÜFE, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Çekirdek üretici enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti. Eylül ayında çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 5 artış göstermişti.

FED'İN FAİZ KARARLARI AÇISINDAN YAKINDAN İZLENİYOR

ÜFE, üretimde kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçerek nihai ürün fiyatları ve genel enflasyon eğilimine ilişkin önemli göstergeler sunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası kararlarını şekillendirirken ÜFE'nin yanı sıra diğer enflasyon göstergelerini de yakından takip ediyor. Ekim ayı verilerinde manşet üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalması dikkat çekerken, yıllık artışın Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması da öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.