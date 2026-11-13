CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu

ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu

ABD'de ekim ayı üretici fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,5 arttı. Her iki veri de piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken çekirdek ÜFE yıllık yüzde 5 seviyesinde kaldı.

ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2026 17:07

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2026 17:08

ABD'de üretici enflasyonuna ilişkin ekim ayı verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 6,5 yükseldi. Piyasa beklentileri aylık artışın yüzde 0,4, yıllık artışın ise yüzde 6,6 olması yönündeydi. Böylece üretici enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti.

YILLIK ÜFE KASIM 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

ÜFE, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,4 artış kaydetmişti. Yıllık üretici enflasyonu ise eylülde yüzde 6,3 seviyesindeydi. Ekim ayında yüzde 6,5'e yükselen yıllık ÜFE, Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını gerçekleştirdi.

Aylık bazda yüzde 0,3'lük artış, piyasanın yüzde 0,4'lük beklentisinin altında kaldı. Yıllık artış da yüzde 6,6'lık tahminin gerisinde gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ÜFE YÜZDE 5 OLDU

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek ÜFE, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Çekirdek üretici enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti. Eylül ayında çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 5 artış göstermişti.

FED'İN FAİZ KARARLARI AÇISINDAN YAKINDAN İZLENİYOR

ÜFE, üretimde kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçerek nihai ürün fiyatları ve genel enflasyon eğilimine ilişkin önemli göstergeler sunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası kararlarını şekillendirirken ÜFE'nin yanı sıra diğer enflasyon göstergelerini de yakından takip ediyor. Ekim ayı verilerinde manşet üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalması dikkat çekerken, yıllık artışın Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması da öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altında kritik gün! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın kaç TL olacak? Altında kritik gün! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın kaç TL olacak? 13 Kasım 2026 07:17
SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar SON DAKİKA! Trump'ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar 12 Kasım 2026 17:14
Bakır fiyatları 3 ayın dibinde: Alüminyumda 36 yılın rekoru Bakır fiyatları 3 ayın dibinde: Alüminyumda 36 yılın rekoru 12 Kasım 2026 16:40
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 12 Kasım 2026 16:30
Borsa İstanbul’da yükseliş hızlandı! BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazandı Borsa İstanbul'da yükseliş hızlandı! BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazandı 12 Kasım 2026 15:55
Altın tahmininde revizyon! Standard Chartered yükseliş için 3 gelişmeye işaret etti Altın tahmininde revizyon! Standard Chartered yükseliş için 3 gelişmeye işaret etti 12 Kasım 2026 15:45
Gümüş fiyatları için 2030 uyarısı! Yükseliş için tek şart belli oldu Gümüş fiyatları için 2030 uyarısı! Yükseliş için tek şart belli oldu 12 Kasım 2026 15:15
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu? ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu? 12 Kasım 2026 06:51
Avrupa piyasalarında yükseliş rüzgarı! İspanya hariç pozitif seyrediyor Avrupa piyasalarında yükseliş rüzgarı! İspanya hariç pozitif seyrediyor 12 Kasım 2026 14:56
Yapay zeka harcamaları 4 trilyon doları aşacak Yapay zeka harcamaları 4 trilyon doları aşacak 12 Kasım 2026 13:14
İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü 12 Kasım 2026 10:34
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 12 Kasım 2026 10:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.838,9100 Değişim 187,14 Son veri saati:
Düşük 11748,37 Yüksek 11935,51
Açılış
50,3694 Değişim 0,1369 Son veri saati:
Düşük 50,2424 Yüksek 50,3793
Açılış
55,6374 Değişim 0,1920 Son veri saati:
Düşük 55,6222 Yüksek 55,8142
Açılış
6.287,6610 Değişim 96,648 Son veri saati:
Düşük 6256,733 Yüksek 6353,381
Açılış
79,8481 Değişim 2,5416 Son veri saati:
Düşük 79,767 Yüksek 82,3086
Açılış
BİST En Aktif Hisseler