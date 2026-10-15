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Zelenskiy'den Trump'a tepki: Rusya ile dizel anlaşması nedeniyle ‘ihanete uğramış’ hissettim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini söyledi.

Zelenskiy’den Trump’a tepki: Rusya ile dizel anlaşması nedeniyle ‘ihanete uğramış’ hissettim
DHA DHA

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2026 09:24

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde, İngiliz basınına ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dizel yakıt anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Turmp'ın tutumu nedeniyle ihanete uğramış hissedip hissetmediği sorusuna Zelenskiy, "Evet, ancak durum biraz daha karmaşık. Bu bana bağlı değil, ülkemizin hayatta kalması gerekiyor" yanıtını verdi.

Zelenskiy, Trump'ın dizel yakıt anlaşmasının üzücü olduğunu belirterek, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Ayakta kalabilmek için güçlü olmalıyız. Aksi takdirde hayatta kalamayız" ifadelerini kullandı.

Trump'ın kendi tarafları yerine, diğer tarafı seçmesinin acı verici olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ortada durmasına itirazımız yok ancak ortadaysanız ortada kalmalısınız, yanlış tarafta değil" diye konuştu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#VLADİMİR PUTİN #DONALD TRUMP #VOLODİMİR ZELENSKİY

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