IEA açıkladı: Küresel petrol arzı eylülde arttı

IEA'nın eylül ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi, 11 Eylül'de Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırılara rağmen, aylık bazda günlük 2 milyon 60 bin varil artarak 40 milyon 620 bin varile ulaştı.

Bu artışta Suudi Arabistan başı çekti. Suudi Arabistan'ın üretimi 2 milyon 330 bin varil artarak 8 milyon 300 bin varil oldu.

OPEC+ dışındaki arz ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimindeki artış ve İngiltere'nin açık deniz üretiminin mevsimsel bakım çalışmalarının ardından yeniden başlamasıyla günlük 480 bin varil yükselerek 77 milyon 90 bin olarak gerçekleşti.

Böylece küresel petrol arzı eylülde önceki aya göre günlük 2 milyon 500 bin varil artarak 102 milyon 320 bin varile ulaştı.

IEA, bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 5 milyon 800 bin varil azalışla yaklaşık 100 milyon 700 bin varil seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Gelecek yıl ise yön değiştirerek bu yıla kıyasla günlük yaklaşık 7 milyon 700 bin varil artarak 108 milyon 300 bin varile yükselmesi öngörülüyor.

KÖRFEZ ÜRETİCİLERİNİN PETROL ARZI EYLÜLDE TOPARLANDI

Rapora göre, Körfez'deki üreticilerin petrol arzı eylülde önceki aya kıyasla günlük 2 milyon 600 bin varil artarak 24 milyon 300 bin varile ulaştı.

Umman hariç bölge ülkelerinin petrol ihracatı da aynı dönemde günlük 4 milyon 700 bin varil artarak 16 milyon 500 bin varile yükseldi. Buna rağmen ihracat, savaş öncesindeki seviyesinin yüzde 33 altında kaldı.

Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatı günlük 3 milyon 700 bin varil artarak 10 milyon 900 bin varile çıkarken, alternatif güzergahlardan yapılan ihracat, Doğu-Batı petrol boru hattındaki akışların toparlanmasıyla günlük 970 bin varil yükseldi.

Bölgeden yapılan ham petrol ihracatı ise günlük 4 milyon 400 bin varil artarak 13 milyon 900 bin varile ulaştı.

Öte yandan, Körfez'de petrol altyapısı ve tankerlere yönelik saldırıların devam etmesi, bölgedeki üretim ve ihracat toparlanmasının sürdürülebilirliğine ilişkin riskleri artırıyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİNİN BU YIL GÜNLÜK 2,6 MİLYON VARİL AZALMASI BEKLENİYOR

IEA, küresel petrol talebinin 2026'nın dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre günlük 2 milyon 500 bin varil, yıl genelinde ise ortalama 2 milyon 600 bin varil azalacağını öngörüyor.

Böylece küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 102 milyon 377 bin varile gerilemesi bekleniyor.

İran savaşının petrol ürünlerine erişimi kısıtlaması, akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi ve ekonomik görünümün kötüleşmesi, küresel petrol talebindeki düşüşün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Raporda, talepteki azalmanın yaklaşık yüzde 25'inin motorin tüketimindeki gerilemeden kaynaklanacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin 2027'de günlük 2 milyon varillik kısmi toparlanmayla 104 milyon 377 bin varile yükselmesi bekleniyor.

Buna rağmen gelecek yıl küresel petrol tüketiminin 2025 seviyesinin günlük 620 bin varil, altında kalacağı öngörülüyor. Böylece gelecek yıl için küresel petrol talebinin yaklaşık 104 milyon 400 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.