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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 12.231,97 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2026 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 18,71 puan ve yüzde 0,15 azalışla 12.231,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 4,87 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları ve ABD'de bankaların açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlediği yıllık toplantılarda "Türkiye'de Makroeokonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum yaptı.

Karahan, enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen temel enflasyonun yavaşladığına dikkati çekti. Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade ederken, fon çıkışlarının, yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihini kayda değer ölçüde zayıflatmadığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DÜNYA BANKASI #BORSA #BORSA İSTANBUL #BIST 100 ENDEKSİ #BIST 100

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