CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Çin'de üretici fiyatları artmaya devam ediyor

Çin'de üretici fiyatları artmaya devam ediyor

Çin'de, Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarında görülen artış, eylül ayında da devam etti.

Çin’de üretici fiyatları artmaya devam ediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2026 10:02

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat verilerine göre, eylülde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 5, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,9 artış kaydetti.

Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında sebep olduğu artış, üretici fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, TÜFE'deki artışın, ham petrol ve demir dışı metallerin küresel fiyatlarındaki artıştan etkilendiği, ayrıca yapay zeka teknolojisi ve bağlantılı bilişim altyapısının hızlı gelişiminin bazı endüstrilerdeki ürünlere olan talebi ve fiyatları artırdığına dikkati çekti.

Çin'de üretici fiyatları 41 ay süren düşüşün ardından bu yıl mart ayında Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla yeniden artış göstermişti. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 geriledikten sonra martta yüzde 0,5, nisanda yüzde 2,8, mayısta yüzde 3,9, haziranda yüzde 4,1, temmuzda yüzde 3,5 ve ağustosta yüzde 3,8 artmıştı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüş sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 gerilemişti.

TÜKETİCİ FİYATLARI DURGUN SEYREDİYOR

Orta Doğu'daki savaşla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan artış, tüketici fiyatlarında da sınırlı bir yükselişe yol açsa da iç talebin zayıflığından kaynaklanan genel durgunluk devam ediyor.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise, eylülde yüzde 0,9 artış kaydetti.

TÜFE, ocakta yüzde 0,2 arttıktan sonra şubatta yüzde 1,3 artışla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks, martta yüzde 1, nisanda yüzde 1,2, mayısta yüzde 1,2, haziranda yüzde 1, temmuzda yüzde 0,5 ve ağustosta yüzde 0,8 artmıştı.

Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgun seyretmeye başlamıştı. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜFE #TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #ORTA DOĞU #ÇİN #ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
ABD bankaları bilançolarını tek tek açıkladı ABD bankaları bilançolarını tek tek açıkladı 13 Ekim 2026 16:27
Rusya: Bütçe gelirleri 2026 hedeflerini aştı Rusya: Bütçe gelirleri 2026 hedeflerini aştı 13 Ekim 2026 14:40
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 13 Ekim 2026 13:10
Almanya’da enflasyon eylülde yükseldi Almanya'da enflasyon eylülde yükseldi 13 Ekim 2026 13:09
Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı 13 Ekim 2026 11:58
Avroda alarm zilleri! Avrupa’nın üç büyük ekonomisi piyasaları baskılıyor Avroda alarm zilleri! Avrupa'nın üç büyük ekonomisi piyasaları baskılıyor 13 Ekim 2026 11:30
Avrupa piyasalarında yükseliş başladı! Stoxx 600 ve FTSE 100’de gözler şirket kârları ve ABD verilerinde Avrupa piyasalarında yükseliş başladı! Stoxx 600 ve FTSE 100'de gözler şirket kârları ve ABD verilerinde 13 Ekim 2026 11:16
Kripto paralara çift taraflı darbe! Bitcoin ve altcoinler düşüşe geçti Kripto paralara çift taraflı darbe! Bitcoin ve altcoinler düşüşe geçti 13 Ekim 2026 10:30
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 13 Ekim 2026 09:59
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 13 Ekim 2026 09:55
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 13 Ekim 2026 09:32
Küresel piyasalarda son durum: Altın, borsa, petrol... Küresel piyasalarda son durum: Altın, borsa, petrol... 13 Ekim 2026 09:26
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.158,3400 Değişim 124,46 Son veri saati:
Düşük 12126,78 Yüksek 12251,24
Açılış
49,3975 Değişim 0,0203 Son veri saati:
Düşük 49,3727 Yüksek 49,393
Açılış
55,3932 Değişim 0,0946 Son veri saati:
Düşük 55,3234 Yüksek 55,418
Açılış
6.596,5630 Değişim 42,736 Son veri saati:
Düşük 6580,132 Yüksek 6622,868
Açılış
93,4994 Değişim 1,5056 Son veri saati:
Düşük 92,8139 Yüksek 94,3195
Açılış
BİST En Aktif Hisseler