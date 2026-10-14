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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, Hollandalı yarı iletken şirketi ASML'nin bilançosunun güçlü gelmesinin teknoloji hisselerine yönelik talebi tekrar artırmasıyla pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2026 10:43

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında bulunurken, söz konusu verinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Artan enerji maliyetlerinden dolayı ülkede enflasyonun hızlanması öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakması tahmin ediliyor.

Avrupa borsaları da Hollandalı yarı iletken şirketi ASML'nin bilançosunun güçlü gelmesinin teknoloji hisselerine yönelik talebi tekrar artırmasıyla pozitif seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.660 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 25.363 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 50.220 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.863 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 19.319 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporunun takip edileceğini söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #AVRUPA BORSALARI #BORSA #FED

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