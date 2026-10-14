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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kaybederek 12.196,70 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
AA AA

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2026 13:23

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 53,98 puan ve yüzde 0,44 azalışla 12.196,70 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 36,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,50 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #ABD MERKEZ BANKASI #BANKACILIK ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BIST 100

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