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AB'den Ukrayna'ya savunma desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya dron, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2,86 milyar avroluk ödeme yaptı.

AB’den Ukrayna’ya savunma desteği
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Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2026 12:52

AB Komisyonu, Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarına yönelik yeni finansman desteğine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi'nin savunma bileşeni kapsamında Ukrayna'ya 2,86 milyar avro aktarıldığı bildirildi.

Söz konusu kaynağın dron, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarikinde kullanılacağı belirtilen açıklamada, savunma ekipmanlarının acilen teslim edilmesinin Ukrayna ordusunun sivilleri ve şehirleri Rus saldırılarından korumasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2026-2027 dönemini kapsayan Ukrayna kredisinin yaklaşık 60 milyar avrosunun savunmaya, 30 milyar avrosunun ise bütçe desteğine ayrıldığı anımsatıldı.

Bu yıl Ukrayna'nın savunma sanayi kapasitesini desteklemek amacıyla toplam 28,3 milyar avroluk ödeme yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, savunma bileşeni kapsamındaki ödemelerin gelecek haftalarda devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, AB ve üye ülkelerinin 2022'den bu yana Ukrayna'ya toplam 231,5 milyar avroluk destek sağladığı hatırlatıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AB KOMİSYONU #AB #AVRUPA BİRLİĞİ #SAVUNMA

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