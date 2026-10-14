Şekerli içeceklere vergi kararı! Litre başına 32 sent alınacak

Almanya'da şekerli içecek tüketimini azaltmayı hedefleyen yeni vergi düzenlemesinde önemli bir aşama kaydedildi. Bakanlar Kurulu, şeker oranına göre litre başına 26 ve 32 sent vergi alınmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Düzenlemenin yasalaşması halinde uygulamanın 1 Temmuz 2027'de başlaması planlanıyor.

ŞEKER ORANINA GÖRE İKİ KADEMELİ VERGİ

Almanya Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, ilk planlamada üç kademeli olarak düşünülen vergi sistemi iki kademeye indirildi. Yeni taslağa göre, 100 mililitresinde 5 ila 8 gram arasında şeker bulunan içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gram ve üzerinde şeker içeren içeceklerden ise litre başına 32 sent vergi alınacak.

Düzenlemenin kola, gazoz, şekerli meyveli içecekler, soğuk çaylar, enerji içecekleri ve şekerli şurupları kapsaması öngörülüyor.

BAZI İÇECEKLER VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Taslakta saf meyve ve sebze suları, sütsüz alternatif içecekler, tatlandırıcı içeren içecekler ile hâlihazırda başka bir özel tüketim vergisine tabi olan alkollü içecekler ve bunların alkolsüz alternatifleri kapsam dışında bırakılıyor.

Verginin mükellefi ise üreticiler veya toptancılar olacak. Yıllık üretim hacmi 70 bin litreye kadar olan küçük ve bağımsız üreticilerin vergiden muaf tutulması planlanıyor. Üretimi 1 milyon litreye kadar olan işletmeler için de ek bir muafiyet öngörülüyor. Ancak bu muafiyetin uygulanabilmesi için Avrupa Komisyonunun onayı gerekiyor.

ALMANYA'NIN VERGİ GELİRİ BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Alman hükümeti, düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2027 yılında 690 milyon avro ek gelir elde etmeyi bekliyor. 2028-2031 döneminde ise yıllık ortalama ek gelirin 875 ila 890 milyon avro arasında olacağı tahmin ediliyor.

Vergi gelirinin, yasal sağlık sigortası primlerinin istikrarlı tutulmasına katkı sağlamak amacıyla sağlık fonuna aktarılması planlanıyor.

HEDEF: ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTMAK

Almanya Maliye Bakanlığının açıklamasında, aşırı şeker tüketiminin obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve diş çürüğü riskini artırdığı belirtildi. Şekerli içecek tüketimindeki artışla bağlantılı yıllık sağlık harcamalarının yaklaşık 2,1 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.

Düzenleme, hem şekerli içecek tüketimini azaltmayı hem de sağlık sisteminin maliyetlerini dengelemeyi amaçlıyor. Ancak vergi taslağının henüz yasalaşmadığı, uygulamanın planlanan tarihte başlayabilmesi için yasal sürecin tamamlanması gerektiği belirtiliyor.