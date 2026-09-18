Yuan son 4 yılın zirvesinde! Gözler Trump-Şi görüşmesinde

Çin yuanı, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) para birimini destekleyen adımlarının etkisiyle dolar karşısında dört yılı aşkın sürenin en güçlü seviyesine yükseldi.

YUAN TEMMUZ 2022'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ SEVİYEDE

Offshore yuan, cuma günü dolar karşısında yüzde 0,1'e varan değer kazancıyla 6,6957 seviyesine kadar çıktı. Böylece Çin para birimi, Temmuz 2022'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Yuanın yükselişinde, PBOC'nin günlük referans kurunu üst üste sekizinci işlem gününde daha güçlü belirlemesi etkili oldu. Böylece 2023 yılından bu yana en uzun kesintisiz güçlenme serisi kaydedildi.

PİYASALARDA TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ İZLENİYOR

Yuanın değer kazanması, gelecek hafta yapılması beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesi öncesinde para birimini küresel piyasalarda yeniden gündeme taşıdı.

Ticaret gerilimlerinin ele alınmasının beklendiği görüşmede, yuanın seyri de müzakerelerin takip edilen başlıkları arasında yer alıyor.

GÜÇLÜ YUAN TİCARET TARTIŞMALARINI ETKİLEYEBİLİR

Yuanın daha güçlü bir seviyeye gelmesi, Çin'in para birimini düşük değerli tutarak ihracatına avantaj sağladığı yönündeki Batılı ülkelerden gelen eleştirilerin bir bölümünü azaltabilir.

Öte yandan Çin'in rekor düzeylere ulaşan ticaret fazlası, ABD ve diğer Batılı ülkelerle devam eden ticaret anlaşmazlıklarının temel başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Yuanın değer kazanması da bu tartışmaların geleceği açısından yakından takip edilen gelişmeler arasında bulunuyor.