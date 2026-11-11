VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,09 azalışla 15.239,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.230,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,17 üzerinde 15.265,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğe karşın ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirmesiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.500 puanın direnç, 15.100 ve 15.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.