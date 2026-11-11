ABD enflasyon verileri sonrası gümüş ne kadar oldu?

Beklenenden güçlü gelen ABD enflasyon verileri değerli metaller üzerinde baskıya neden oldu. Gümüş değer veriler sonrasında değer kaybetti. İşte detaylar…

ONS GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gümüş, bir önceki seansta %3'ün üzerinde düşüş yaşadıktan sonra Çarşamba günü ons başına 52 dolar civarında işlem gördü. Fiyatlardaki değer kayıplarında Federal Rezerv yetkililerinden gelen şahin açıklamalar ve beklenenden daha güçlü ABD enflasyon verileri etkili oldu. Bu gelişmeler Aralık ayında faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

ŞAHİN AÇIKLAMALAR GELDİ

ABD manşet enflasyonu Ekim ayında aylık bazda %0,4'e geriledi. Ancak piyasa beklentilerinin (%0,3) üzerinde gerçekleşti. Bu arada, çekirdek enflasyon üçüncü ay üst üste %0,3'te sabit kaldı ve %0,2'lik beklentileri aşarak altta yatan fiyat baskılarının devam ettiğini gösterdi.

Fed Başkanı Christopher Waller, Aralık ayında daha fazla parasal sıkılaştırmayı desteklediğini ifade ederek, enflasyonun hızlanmaya devam etmesi durumunda yarım puanlık bir artışı tercih edeceğini belirtti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif faiz artırımlarının gerekli olabileceğini belirtti. Sonuç olarak, piyasalar artık önümüzdeki ay faiz artırımı olasılığını yaklaşık %91 olarak fiyatlıyor; bu oran bir önceki seansta %84 idi.

GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Yurt içi piyasalarda gram gümüş fiyatları yüzde 2,77 değer kazanarak 85,58 liradan işlem görüyor.