AB’nin 2027 bütçesinde anlaşma sağlandı

AB Konseyi, 2027 yıllık bütçesine ilişkin AP ile yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı. Açıklamada, 2027 bütçesinde toplam taahhütlerin 199,7 milyar avro, ödemelerin ise 211,5 milyar avro olacağı ifade edildi.

Bütçenin, AB'nin Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizler dahil mevcut sınamalarla başa çıkma kapasitesini koruyacağı ifade edilen açıklamada, öngörülemeyen ihtiyaçlara yönelik 710,1 milyon avroluk pay bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bütçede uyum, dayanıklılık ve değerler başlığına 81,8 milyar avro, doğal kaynaklar ve çevreye 61,3 milyar avro, tek pazar, inovasyon ve dijitale 22,8 milyar avro, komşuluk ve dünya başlığına 16,7 milyar avro, Avrupa kamu yönetimine 13,9 milyar avro, göç ve sınır yönetimine 3,9 milyar avro, güvenlik ve savunmaya 2,2 milyar avro, Ukrayna destek kredisi için 650 milyon avro, özel araçlar için de 8,3 milyar avro ödeme yapılacağı bildirildi.

AB bütçesinde taahhütler, birden fazla mali yıla yayılan faaliyetler için verilen harcama sözlerini, ödemeler ise mevcut ve önceki yıllarda üstlenilen taahhütlerden doğan harcamaları kapsıyor.

Bu arada, AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.