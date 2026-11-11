Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Teknoloji şirketlerinin hisselerinde alım fırsatının oluşması bir taraftan küresel piyasaları desteklerken, diğer taraftan faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik öngörüler piyasalardaki risk iştahını törpülüyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği tahmin edilirken, söz konusu açıklamalarla birlikte bankanın 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüler de masada bulunuyor.

Bankanın aralık ayında faizleri sabit bırakacağına yönelik beklentiler tamamen ortadan kalktı. Fed'in gelecek yılın ortalarına kadar da 2 faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

ABD'li teknoloji şirketi CoreWeave'in bilançosunun beklentilerden iyi gelmesi ve Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in Wall Street tarihinin en büyük halka arzlarından birine imza atarak halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedeflemesi Asya borsalarındaki yükselişte etkili oldu.

Tayvanlı teknoloji şirketi TSMC'nin hisseleri, şirketin yönetim kurulunun Anthropic ve OpenAI'a toplam 1 milyar dolara kadar yatırım yapılmasını onayladığına dair haberlerle yüzde 4,8 arttı.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,60 artışla 5.375 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,30 kazançla 61.248 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 3.680 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 24.323 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 kazançla 82.094 puanda seyrediyor.