CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Washington'da bütçe alarmı! ABD, 2027 mali yılına 404 milyar dolarlık borçla başladı

Washington'da bütçe alarmı! ABD, 2027 mali yılına 404 milyar dolarlık borçla başladı

ABD federal hükümetinin 2027 mali yılının ilk ayındaki bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 119,8 milyar dolar yükseldi. Gelirler azalırken hükümetin harcamalarındaki artış dikkat çekti.

Washington’da bütçe alarmı! ABD, 2027 mali yılına 404 milyar dolarlık borçla başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2026 09:04

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2027 mali yılının ilk ayı olan ekimde 404,1 milyar dolara yükseldi. ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı verilere göre bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,1 artış gösterdi.

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2026'da başlayan ve 30 Eylül 2027'de sona erecek 2027 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 404,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Federal hükümet, 2026 mali yılının aynı ayında 284,3 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı bir yılda 119,8 milyar dolar artarken, yükseliş oranı yüzde 42,1 oldu.

ABD'NİN GELİRLERİ AZALDI, HARCAMALARI ARTTI

Ekim ayında federal hükümetin gelirlerinde düşüş, harcamalarında ise artış yaşandı.

Hükümetin gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 368,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde harcamalar ise yüzde 12,2 artışla 773 milyar dolara yükseldi.

Gelirlerdeki gerileme ve harcamalardaki artış, bütçe açığındaki yükselişte öne çıkan gelişmeler oldu.

2026 MALİ YILINDA AÇIK 1,99 TRİLYON DOLARA ULAŞMIŞTI

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 1,99 trilyon dolara yükselmişti.

2026 mali yılında kaydedilen bu açık, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2021 mali yılında görülen 2,77 trilyon dolarlık açığın ardından son 5 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD HAZİNE BAKANLIĞI #WASHİNGTON #BÜTÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Gümüş fiyatlarında tablo kırmızı! İşte 12 Kasım ons ve gram gümüş fiyatı Gümüş fiyatlarında tablo kırmızı! İşte 12 Kasım ons ve gram gümüş fiyatı 12 Kasım 2026 09:35
Kripto piyasasında kırmızı tablo: Bitcoin ve Ethereum’da kayıp! Kripto piyasasında kırmızı tablo: Bitcoin ve Ethereum'da kayıp! 12 Kasım 2026 08:59
Wall Street’te yapay zeka rallisi! Nasdaq’ta güçlü yükseliş Wall Street'te yapay zeka rallisi! Nasdaq'ta güçlü yükseliş 12 Kasım 2026 08:54
Gram gümüş ne kadar? 11 Kasım güncel gümüş fiyatları Gram gümüş ne kadar? 11 Kasım güncel gümüş fiyatları 11 Kasım 2026 17:15
Altında toparlanma çabası! Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altında toparlanma çabası! Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 11 Kasım 2026 17:11
İnternet alışverişleri için yeni teklif gündemde! Cironun yüzde 6’sı kadar ceza kesilecek İnternet alışverişleri için yeni teklif gündemde! Cironun yüzde 6'sı kadar ceza kesilecek 11 Kasım 2026 16:56
Rusya’nın tarım ürünleri ihracatı 34 milyar dolara ulaştı Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı 34 milyar dolara ulaştı 11 Kasım 2026 16:09
Çin’in dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı Çin'in dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı 11 Kasım 2026 14:42
Konut kredisi faizleri yükselebilir: Faiz endişesi gayrimenkul hisselerini vurdu Konut kredisi faizleri yükselebilir: Faiz endişesi gayrimenkul hisselerini vurdu 11 Kasım 2026 14:41
Gümüş yatırımcıları bu seviyelere dikkat! 60 dolar gündeme gelebilir Gümüş yatırımcıları bu seviyelere dikkat! 60 dolar gündeme gelebilir 11 Kasım 2026 14:21
Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti 11 Kasım 2026 13:18
Rusya’da internetten alışveriş hacmi 11 trilyon rubleye yaklaştı Rusya'da internetten alışveriş hacmi 11 trilyon rubleye yaklaştı 11 Kasım 2026 13:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.811,1900 Değişim 223,05 Son veri saati:
Düşük 11675,26 Yüksek 11898,31
Açılış
50,3752 Değişim 0,1369 Son veri saati:
Düşük 50,2424 Yüksek 50,3793
Açılış
55,7499 Değişim 0,1573 Son veri saati:
Düşük 55,6506 Yüksek 55,8079
Açılış
6.314,5610 Değişim 96,648 Son veri saati:
Düşük 6256,733 Yüksek 6353,381
Açılış
80,8203 Değişim 1,9593 Son veri saati:
Düşük 80,3493 Yüksek 82,3086
Açılış
BİST En Aktif Hisseler