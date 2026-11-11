Konut kredisi faizleri yükselebilir: Faiz endişesi gayrimenkul hisselerini vurdu

ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine yönelik endişeler, finans piyasalarında satış baskısını artırdı. Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5'e yükselmesi, gayrimenkul ve konut inşaat sektöründeki şirketlerin hisselerini olumsuz etkiledi.

Ekim ayında hem manşet hem de çekirdek enflasyonun aylık bazda beklentileri aşması, Fed'in para politikasında daha sıkı bir tutum izleyebileceği öngörülerini güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık artış ihtimali de gündeme geldi.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ, 10 YILLIK GETİRİ YÜZDE 5'E ULAŞTI

Fed'in sıkılaşma beklentileri ABD tahvil piyasasında da etkisini gösterdi. Fed politikalarına en duyarlı göstergelerden biri olan 2 yıllık tahvil faizi 17 baz puan artarak yüzde 4,75'e çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi ise 13 baz puan yükselerek yüzde 5 seviyesine ulaştı.

ABD'de Gaziler Günü nedeniyle tahvil piyasalarının bugün kapalı olduğu belirtildi.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNE YÜKSELİŞ BASKISI

Uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın mortgage faizlerini de yukarı çekebileceği değerlendiriliyor. Bu durumun konut satın alma maliyetlerini artırarak talebi ve yeni konut satışlarını zayıflatabileceği endişesi, konut inşaat şirketlerinin hisselerine satış olarak yansıdı.

Analistler, ABD'de mortgage faizlerinin genellikle 10 yıllık tahvil getirisi üzerine kredi riski, piyasa koşulları ve diğer maliyetleri yansıtan belirli bir marj eklenerek şekillendiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle 10 yıllık tahvil getirisindeki yükseliş, konut kredisi faizleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Yüksek borçluluk oranları ve finansman ihtiyaçları nedeniyle faiz değişimlerine duyarlı olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları da artan borçlanma maliyetlerine ilişkin endişelerden olumsuz etkilendi.

KONUT ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİNDE YÜZDE 5,4'E VARAN KAYIP

Faiz beklentilerindeki değişim ve konut piyasasına yönelik zayıflayan görünüm, ABD'nin önde gelen konut üreticilerinin hisselerinde düşüşe yol açtı.

Şirketlerin hisse performansları şöyle gerçekleşti:

Lennar: -%5,4

Meritage Homes: -%4,4

PulteGroup: -%3,9

DR Horton: -%3,8

Toll Brothers: -%2,7

MORTGAGE BORCU 13,37 TRİLYON DOLARA ÇIKTI

Öte yandan Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu, ABD'de mortgage borcundaki artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Rapora göre Amerikalıların hanehalkı borcunda en büyük payı oluşturan mortgage borcu, üçüncü çeyrekte 13,37 trilyon dolara yükseldi. Bu kalemde bir önceki çeyreğe göre 257 milyar dolar, yıllık bazda ise 302 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Önümüzdeki dönemde Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin seyri, gayrimenkul ve konut inşaat şirketlerinin hisse performansları üzerinde belirleyici olacak.