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Altında toparlanma çabası! Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla yüzde 3'e yakın değer kaybeden ons altın, bugün toparlanma çabasını sürdürdü. Gün içinde en yüksek 4.066 dolar seviyesini gören ons altın kapanışa doğru, günün başlangıç seviyelerine geriledi. Peki gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altında toparlanma çabası! Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2026 17:11

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2026 17:13

Altın fiyatları, salı günü yaşanan sert satışın ardından çarşamba günü toparlanma çabasını sürdürüyor. Güne yükseliş ivmesiyle başlayan altın fiyatları kapanışa doğru yatay seyre geçti.

ALTIN FİYATLARINDA TOPARLANMA ÇABASI

Uluslararası piyasalarda önceki kapanışını 4.031,18 dolardan gerçekleştiren ons altın, çarşamba günü 4.066,94 dolara kadar yükseldi. Ons altın en düşük ise 4.026,63 dolar seviyesini gördü. Günün son bölümünde 4.036,25 dolar seviyesine geri çekilen ons altın düşüşe karşı direniyor.

Yurt içinde gram altın da günü yatay seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Önceki kapanışı 6.511 TL olan gram altın, gün içerisinde 6.568,68 TL seviyesini test etti. En düşük 6.503,42 TL'yi gören gram altın, saat 16.57 itibarıyla 6.507 TL'den alıcı buluyor. Günlük artış 8,10 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10.658,73 TL, yarım altın 21.317,45 TL ve ziynet altın 42.504,52 TL seviyesinde bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI VE BİLEZİK FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Altın piyasasında bütün ürünlerde aynı yönlü hareket görülmüyor. Gram, çeyrek ve yarım altındaki yükselişe karşın Cumhuriyet altını yüzde 0,29 düşüşle 43.976 TL seviyesine geriledi. Ata altın ise yüzde 0,50 kayıpla 44.125,56 TL'den işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarında da aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik 5.953,03 TL, 18 ayar bilezik 4.765,04 TL ve 14 ayar bilezik 3.720,65 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 16.57 itibarıyla altın fiyatları şöyle:

  • Ons altın: 4.036,25 dolar

  • Gram altın: 6.519,10 TL

  • Çeyrek altın: 10.658,73 TL

  • Yarım altın: 21.317,45 TL

  • Ziynet altın: 42.504,52 TL

  • Cumhuriyet altını: 43.976,00 TL

  • Ata altın: 44.125,56 TL

  • İki buçuk altın: 106.005,79 TL

  • Gremse altın: 106.723,81 TL

  • Beşli altın: 215.405,85 TL

  • Kilo altın: 129.130,00 TL

  • 22 ayar bilezik: 5.953,03 TL

  • 18 ayar bilezik: 4.765,04 TL

  • 14 ayar bilezik: 3.720,65 TL

  • Has altın: 6.486,50 TL

#CUMHURİYET ALTINI #GRAM ALTIN

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