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Suudi Arabistan'dan Yemen'e 60 milyon dolar

Suudi Arabistan, Yemen hükümetine 224 milyon riyal (60 milyon dolar) değerinde yeni bir finansman desteği sağladığını duyurdu.

Suudi Arabistan’dan Yemen’e 60 milyon dolar
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Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2026 16:40

Suudi Arabistan'ın "Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden Yapılandırma Programı", ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, finansman desteğinin Yemen'deki kamu maaşlarını ve operasyonel giderleri karşılamayı amaçladığı belirtildi.

Ayrıca Riyad yönetiminin Yemen bütçesini desteklemek için 60 milyon dolarlık yeni finansman desteği sağlamasının, bütçe açığının azaltılmasına ve devlet ekonomisindeki nakit akışının düzenli hale getirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #RİYAD #YEMEN

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