Japonya'da hizmet üretici fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 4,2 yükselerek 1990'dan bu yana en yüksek artışını kaydetti. Hizmet sektöründe maliyet baskısının giderek yayılması, Japonya Merkez Bankasının (BOJ) aralık ayında yeni bir faiz artırımına gidebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Japonya ekonomisinde enflasyon baskısı güçlenmeye devam ediyor. Japonya Merkez Bankasının yayımladığı son veriler, şirketlerin birbirlerine sunduğu hizmetlerin fiyatlarında son 36 yılın en hızlı yıllık yükselişinin gerçekleştiğini gösterdi.

Eylül ayında yüzde 3,8 olarak revize edilen yıllık hizmet üretici enflasyonu, ekimde yüzde 4,2 seviyesine ulaştı. Deniz taşımacılığı, kiralama hizmetleri ve konaklama sektöründeki fiyat artışları, enflasyondaki yükselişte etkili oldu.

ARTAN İŞ GÜCÜ MALİYETLERİ HİZMET FİYATLARINI YUKARI ÇEKİYOR

Japonya Merkez Bankası, şirketlerin yükselen iş gücü giderlerini sundukları hizmetlerin fiyatlarına ne ölçüde yansıttığını yakından takip ediyor.

İş gücü yoğun sektörlerdeki hizmet fiyatlarındaki değişimi gösteren endeks de yükselişini sürdürdü. Eylülde yıllık yüzde 2,6 artan endeks, ekim ayında yüzde 2,7 yükseldi.

Dai-ichi Life Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Kenichiro Ahara, şirketlerin artan iş gücü maliyetlerini fiyatlarına yansıtmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ahara, bu eğilimin daha fazla sektöre yayılıp yayılmayacağının ve hizmet fiyatlarında kalıcı bir yükselişe neden olup olmayacağının yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

JAPONYA'DA TOPTAN FİYATLAR YÜZDE 7,1 ARTTI

Hizmet sektöründeki fiyat baskısına mal fiyatlarındaki yükseliş de eklendi. Japonya'da toptan eşya fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi.

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji maliyetlerini artırması ve yapay zekâ yatırımlarının tetiklediği güçlü yarı iletken talebi, toptan fiyatlardaki yükselişin temel nedenleri arasında gösterildi.

JAPONYA MERKEZ BANKASINDAN YENİ FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Haziran ayında faiz artırımına giden Japonya Merkez Bankası, eylül ayında politika faizini yüzde 1,25 seviyesine çıkarmıştı. Böylece banka, 2024 ve 2025 yıllarında uyguladığı yaklaşık altı aylık faiz artırımı periyoduna kıyasla daha hızlı bir sıkılaşma sürecine yönelmişti.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda da enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalıcı hale gelmesini önlemek için faiz artırımlarına devam edebilecekleri yönünde mesaj vermişti.

Ekonomistlerin büyük bölümü, Japonya Merkez Bankasının aralık ayında bir faiz artırımına daha gitmesini bekliyor. Tahminler, mart ayının sonuna kadar ilave bir faiz artırımının da gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Faiz artırım sürecinin tamamlanmasının ardından Japonya'da politika faizinin yüzde 1,75 ile yüzde 2 aralığına ulaşabileceği öngörülüyor.