Japonya Merkez Bankası’ndan faiz kararı: BOJ faizleri sabit tuttu

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2026 07:50
Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklentiler doğrultusunda para politikasında değişikliğe gitmeyerek faiz oranlarını sabit tuttu.
Ekonomik büyüme tahminini yukarı yönlü güncelleyen banka, ekonominin normalleşme sürecini destekleyecek bir çizgide ilerlediğini vurguladı.
Temel enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinin üzerine çıkma riskine karşı temkinli duruşunu koruyan BOJ, ekonomik verilere bağlı olarak faiz artırımlarına devam edebileceğinin altını çizdi.
Hükümet sübvansiyonlarının etkisiyle bu mali yıla ait temel enflasyon tahmini yüzde 2,8'den yüzde 2,5 seviyesine çekilirken, cari mali yıl büyüme beklentisi yüzde 0,6 olarak belirlendi.