İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi

İngiltere hükümeti, kış ayları öncesinde Moskova yönetimi üzerindeki mali ve siyasi baskıyı artırma hedefi doğrultusunda Rusya'ya yönelik 31 maddelik yeni bir yaptırım paketi devreye soktu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım hamlesinin Rusya'nın eylül ayı boyunca Ukrayna topraklarına 3 bin 100'ü aşkın jet motorlu insansız hava aracı (İHA) fırlatarak aylık saldırı rekorunu kırmasının hemen ardından geldiği belirtildi.

Yeni tedbirlerin Rusya'nın enerji gelirlerini kısmayı, cephe gerisindeki operasyonlarını finanse eden kaynakları daraltmayı ve Ukrayna'da işlenen insan hakları ihlallerinin sorumlularını cezalandırmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklanan 31 maddelik pakette, Rus sıvılaştırılmış doğal gazını uluslararası kısıtlamaları aşarak taşıyan 'gölge filo' tankerleri ile Kremlin bağlantılı dezenformasyon ağları doğrudan hedef alındı.

Yaptırımlar kapsamında, Ukraynalı sivillerin yasa dışı biçimde gözaltına alınması, işkenceye maruz bırakılması ve kötü muamele görmesinde etkisi bulunan sekiz kişi kara listeye alındı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'ya verilen askeri ve ekonomik desteğin kesintisiz süreceğini kaydetti.