Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yönetim kurulunun büyük ölçekli yatırım projelerinde yürütülen çalışmaları değerlendirdiği belirtildi.

Rusya'nın doğusundaki doğal gaz altyapısının genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Primorskiy bölgesinde, Ocak 2027'de Uzak Doğu güzergahı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatına başlanması için gerekli tesislerin inşasında sona gelindi." ifadesi kullanıldı.

Belogorsk-Habarovsk doğal gaz boru hattının inşasının yüzde 98,5 oranında tamamlandığı belirtilen açıklamada, hattın Sibirya'nın Gücü ve Sahalin-Habarovsk-Vladivostok boru hatlarına bağlantısının sağlandığı kaydedildi.

Sibirya'nın Gücü doğal gaz boru hattının Çayanda sahası ile Blagoveşçensk şehri arasındaki bölümünde ikinci hattın inşasının da tamamlanmak üzere olduğu ve devreye alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şirketin Arktik bölgesindeki Harasavey doğal gaz sahasında da üretime yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada, yeni yatırımlarla Rusya'da doğal gaz arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve ihracat taahhütlerinin yerine getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Avrupa doğal gaz pazarını büyük ölçüde kaybeden Gazprom, ihracatındaki düşüşü başta Çin olmak üzere Asya ülkelerine yönelik doğal gaz sevkiyatını artırarak telafi etmeyi hedefliyor.