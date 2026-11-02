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Gazprom 9 ayda zarardan kara geçti

Rus enerji şirketi Gazprom, 2026'nın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemindeki 170,3 milyar rublelik zararın ardından 114,8 milyar ruble (yaklaşık 1,4 milyar dolar) net kar elde etti.

Gazprom 9 ayda zarardan kara geçti
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Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2026 13:52

Gazprom'un açıkladığı finansal sonuçlara göre, şirketin geliri yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 4,44 trilyon rubleye yükseldi.

Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 36,4 milyar ruble net kar elde etti.

Gazprom, bu yılın ikinci çeyreğinde 69,2 milyar ruble, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise 159,6 milyar ruble zarar açıklamıştı.

Avrupa pazarındaki satışları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından, önemli ölçüde azalan Gazprom, iç pazara ve Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatını artırmayı hedefliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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