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Fed'den faiz için sıra dışı karar! 2027'de bir toplantı farklı olacak

ABD Merkez Bankası, 2027 yılı FOMC toplantı takvimini güncelledi. Ekim ayında yapılacak toplantı, faiz kararı yerine geniş kapsamlı para politikası stratejisinin değerlendirilmesine ayrılacak.

Fed’den faiz için sıra dışı karar! 2027’de bir toplantı farklı olacak
AA AA

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2026 09:00

ABD Merkez Bankası (Fed), 2027 yılı para politikası toplantı takviminde değişikliğe gitti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararı açıklanmayacak. Söz konusu toplantıda geniş kapsamlı para politikası stratejisi konuları ele alınacak.

Fed, gelecek yılın FOMC toplantı takvimini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Komitenin 2027 yılında ocak, mart, nisan, haziran, temmuz, eylül, ekim ve kasım aylarında toplanacağı bildirildi.

EKİM TOPLANTISINDA FAİZ KARARI OLMAYACAK

Fed açıklamasında, "Komite, 26-27 Ekim toplantısı hariç her toplantının 2. gününde olağan şekilde politika kararını açıklayacak." ifadesine yer verildi.

Ekim ayındaki toplantının diğer toplantılardan farklı olacağı belirtilirken, bu toplantıda geniş kapsamlı para politikası stratejisi konularının tartışılacağı kaydedildi. Dolayısıyla söz konusu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılması veya olağan para politikası açıklamasının yayımlanması öngörülmüyor.

FED BAŞKANI WARSH DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Fed Başkanı Kevin Warsh, geçen ay gerçekleştirilen para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında takvim değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Warsh, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan birinin genel para politikası stratejisine odaklanacağını belirtmişti. Bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılmasının veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etmişti.

#ABD MERKEZ BANKASI #KEVİN WARSH #FED

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