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ECB anketi: Petrol şoku Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerini artırdı

Avrupa Merkez Bankası’nın ağustos ayı Tüketici Beklentileri Anketi, Avro Bölgesi’nde tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ortaya koydu. Tüketiciler, artışta Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği petrol şoku ile akaryakıt ve ısınma maliyetlerindeki yükselişi belirleyici görüyor.

ECB anketi: Petrol şoku Avro Bölgesi’nde enflasyon beklentilerini artırdı
AA AA

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2026 13:01

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri ağustos ayında yükseldi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 11 ülkede yaklaşık 19 bin yetişkinin katılımıyla gerçekleştirdiği Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, gelecek 12 aya ilişkin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3'e çıktı.

ORTA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE YÜKSELDİ

ECB'nin anket sonuçlarına göre tüketicilerin 3 yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseldi. 5 yıl sonrasına ilişkin beklenti ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıktı.

Tüketicilerin son 12 aya yönelik hissettikleri enflasyon tahmini ise temmuz ayında olduğu gibi ağustosta da yüzde 3,5 seviyesinde kaldı.

Anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 aya yönelik enflasyon beklentilerindeki belirsizliğin bir miktar azaldığını, ancak Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından önceki döneme kıyasla yüksek seviyesini koruduğunu ortaya koydu.

AKARYAKIT VE ISINMA MALİYETLERİ BEKLENTİLERİ ARTIRDI

ECB'nin değerlendirmesinde, tüketicilerin enflasyon beklentilerindeki yükselişte Orta Doğu merkezli çatışmaların tetiklediği petrol şoku ile akaryakıt ve ısınma maliyetlerindeki sert artışların etkili olduğu belirtildi.

Ankete göre düşük gelir grubundaki katılımcıların enflasyon algısı ve beklentileri, yüksek gelir grubundaki katılımcılara kıyasla daha yüksek gerçekleşti.

18-34 yaş grubundaki genç katılımcıların enflasyon beklentilerinin ise daha ileri yaştaki gruplara göre daha düşük olduğu görüldü.

ENFLASYON ECB'NİN YÜZDE 2 HEDEFİNİN ÜZERİNDE

ECB'nin orta vadede yüzde 2 olarak belirlediği enflasyon hedefi açısından tüketici beklentilerindeki yükseliş dikkat çekti. Avro Bölgesi'nde ağustos ayı enflasyonu yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşerek ECB'nin hedefinin üzerinde kaldı.

Enflasyonist baskılarla mücadele eden ECB, 10 Eylül'de mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye çıkarmıştı. Bu adım, bankanın yıl içindeki ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Avro Bölgesi tüketicilerinin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ağustosta değişmeyerek eksi yüzde 1,2 seviyesinde kaldı.

Gelecek 12 aya yönelik işsizlik oranı beklentisi ise temmuzdaki yüzde 11,2 seviyesinden yüzde 11'e geriledi.

En düşük gelir grubundaki hanelerin 12 ay sonrasına ilişkin işsizlik beklentisi yüzde 13,4 ile en yüksek seviyede gerçekleşirken, en yüksek gelir grubundaki hanelerin beklentisi yüzde 9,4 ile en düşük seviyede kaldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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