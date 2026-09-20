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Çin'de kredi faiz oranları 16 aydır değişmedi

Çin'de gösterge niteliğindeki 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) beklentiler doğrultusunda sabit tutuldu. 1 yıllık oran yüzde 3, 5 yıllık oran yüzde 3,5 seviyesinde kaldı.

Çin’de kredi faiz oranları 16 aydır değişmedi
AA AA

Oluşturma Tarihi 20 Eylül 2026 13:18

Son Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2026 13:20

Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, gösterge niteliğindeki 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu. Böylece kredi faiz oranlarında değişiklik yapılmamasının süresi 16 aya çıktı.

LPR ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevi görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

SON DEĞİŞİKLİK MAYIS 2025'TE YAPILMIŞTI

Kredi faiz oranlarında son değişiklik Mayıs 2025'te gerçekleştirilmişti. Bu dönemde 1 ve 5 yıllık LPR oranları 10'ar baz puan düşürülmüştü.

Buna göre 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Söz konusu oranların mevcut seviyelerinde tutulmasıyla Çin'de kredi faizleri 16 aydır değişmemiş oldu.

#ÇİN #ÇİN MERKEZ BANKASI

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