ABD imalat sanayisinde büyüme hızlandı! PMI ekimde 55,5’e yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) açıkladığı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında önceki aya göre 1 puan artarak 55,5'e yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 54,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Eylülde 54,5 olarak kaydedilen endeks, imalat sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret etti.

ÜRETİM ENDEKSİ 59'A ÇIKTI

ISM verilerine göre yeni siparişler endeksi ekimde önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 55,5'e yükseldi. Üretim endeksi ise 2,3 puanlık artışla 59 seviyesine ulaştı.

İstihdam endeksi aynı dönemde 0,3 puan azalarak 52,4'e geriledi. Buna rağmen endeksin 50'nin üzerinde kalması, imalat sanayisinde istihdam göstergesinin genişleme bölgesinde bulunduğuna işaret etti.

Ekim ayında imalat sanayisinin 12 sektöründe büyüme kaydedilirken, 3 sektörde daralma görüldü.

Plastik ve kauçuk ürünleri, elektrikli ekipman, cihaz ve bileşenler, makine, bilgisayar ve elektronik ürünleri, tekstil fabrikaları, birincil metaller, ulaşım ekipmanları, işlenmiş metal ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, kimyasal ürünler, çeşitli imalat ile gıda, içecek ve tütün ürünleri büyüme kaydedilen sektörler arasında yer aldı.

Buna karşılık baskı ve ilgili destek faaliyetleri, kağıt ürünleri ve metal dışı mineral ürünlerde daralma yaşandı.

S&P GLOBAL'İN İMALAT PMI VERİSİ AŞAĞI REVİZE EDİLDİ

S&P Global'in ekim ayına ilişkin nihai imalat PMI verisi ise önceki aya göre 1 puan düşerek 54,9 olarak açıklandı. Endeksin öncü verilerde 56 seviyesinde olduğu duyurulmuştu. Böylece nihai veri aşağı yönlü revize edildi.

Eylülde 55,9 seviyesinde bulunan endeks, gerilemesine rağmen imalat sektöründe büyümenin sürdüğüne işaret etti.

PMI VERİLERİ NASIL YORUMLANIYOR?

Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor. Buna göre hem ISM hem de S&P Global'in ekim ayı verileri, ABD imalat sektöründe büyümenin devam ettiğini gösterdi.