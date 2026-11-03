Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor: Schaeffler’den büyük işten çıkarma kararı

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan krizin, ilave önlemler ve yapısal düzenlemeler gerektirdiği belirtildi.

Kasım 2024'te duyurulan yapısal önlemlerin tamamlandığı ve ekim ayı başında 1800 kısmi emeklilik anlaşmasının hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun yeni bir yeniden yapılanma programı başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, bu program kapsamında 2 bin 660'ı Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 3 bin 460 pozisyonun ortadan kaldırılacağı ifade edilerek, istihdam kesintilerinin ana gerekçeleri olarak Almanya'daki yüksek personel maliyetleri ile çok sayıda yönetim kademesinin yol açtığı organizasyonel karmaşa gösterildi.

2030 YILINA KADAR OLAN MALİYET HARİTASI BELİRLENDİ

Bu kapsamlı tasarruf programının tek seferlik maliyetinin 480 milyon avro olmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu yeniden yapılanma adımlarıyla 2030 yılından itibaren yıllık yaklaşık 300 milyon avro seviyesinde kalıcı bir tasarruf sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, işten çıkarmaların gelecek yıl başlamasının ve çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmeler doğrultusunda, sosyal açıdan sorumlu bir kıdem tazminatı paketiyle en geç 2028 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Şirket açıklamasında, eylül sonu verilerine göre Schaeffler'in Almanya'da yaklaşık 32 bin çalışanının bulunduğu bilgisine de yer verildi.

ÜRETİM HATLARININ KAPATILACAĞI KURUMSAL AÇIKLAMADA YER ALDI

Dönüşümün tesis bazındaki etkilerine de yer verilen açıklamada, şirketin Berlin'deki elektrikli araç AR-GE merkezinin yanı sıra Dortmund, Morbach ve Schwalbach'ta bulunan içten yanmalı motor teknolojisi odaklı fabrikalarını tamamen kapatacağı bildirildi.

Açıklamada, otomotiv sektöründe derinleşen bu krizi dengelemek amacıyla operasyonel stratejinin de dönüştürüldüğü, geleceğe yönelik rekabet gücünü korumak adına savunma sanayisi ve insansı robotlar gibi yeni iş kollarındaki büyüme fırsatlarına odaklanılmasının hedeflendiği belirtildi.

MALİ GÖSTERGELER GERİLEDİ

Bu arada, yılın üçüncü çeyreğinde Schaeffler'in satışları 5,8 milyar avro ile geçen yılın aynı döneminin hafif altında kalırken faaliyet karı yüzde 7,2 azalarak 245 milyon avroya geriledi. Şirketin kar marjı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 4,2 oldu. Şirket, haziranda 2028 orta vadeli hedeflerini düşürmek zorunda kalmıştı.

SENDİKA VE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN TEPKİ

İşçi temsilcileri ise karara sert tepki gösterdi. IG Metall sendikası Schaeffler Temsilcisi Thomas Höhn, "Schaeffler'de bir küçülme programı, daha öncekinin sonuçları sindirilmeden diğerini takip ediyor. Bu, bir sanayi merkezi olarak Almanya için geleceğe yönelik bir konsept değil." ifadelerini kullandı.

Schaeffler İş Konseyi Başkanı Uli Schoepplein de sürekli olarak Almanya'daki tesislerin hedef alınmasının "Almanya'ya bağlılık" söylemleriyle çeliştiğini vurguladı.

Şirket yönetiminin ayrıca, çalışanlardan gönüllü maaş feragati içeren bir "dayanışma programı" talep ettiği öğrenildi. IG Metall sendikasının öncülüğünde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ve grevlerin devam ettiği bu hassas süreçte, yönetimin işçi temsilcilerini bu programa ikna edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Alman otomotiv yan sanayisinde tedarikçiler zor bir dönemden geçiyor. Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi Bosch, daha önce sadece Almanya'da yaklaşık 22 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. ZF ve Aumovio gibi diğer şirketlerde de on binlerce istihdamın sonlandırılması planlanıyor.

Sektördeki daralma sadece tedarikçileri değil, ana üreticileri de etkiliyor. Volkswagen Grubu'nda yaklaşık 100 bin istihdamın risk altında olduğu belirtilirken, BMW de dünya çapında 8 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren büyük ölçekli bir maliyet azaltma programı yürütüyor.